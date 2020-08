Dynamo Dresden verliert Test gegen Eintracht Braunschweig

Heilbad Heiligenstadt. Dynamo Dresden hat das erste der beiden Testspiele im Trainingslager in Thüringen verloren. Am Freitagnachmittag verlor der Drittligist gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 0:1. Die Partie im Heiligenstädter Gesundbrunnenstadion entschied Nico Klaß mit seinem Tor in der 61. Minute. Die Dresdner verkauften sich gut, ließen aber Chancen liegen, die für drei Siege genügt hätten.

Dynamo begann druckvoll, probierte es bei einer Flanke von Panagiotis Vlachodimos schon nach 20 Sekunden mit der zuvor einstudierten Kopfballverlängerung über Yannick Stark und fast hätte Luka Stor direkt die Führung für die Dresdner besorgt. In der nächsten Szene probierte es Stark dann selbst aus der Distanz, doch Marcel Engelhardt im Braunschweiger Tor hielt das 0:0 fest.

Die diesmal in den weinroten Auswärtstrikots aufgelaufenen Dresdner beschäftigten die Eintracht sehr gut und ließen den Angriff kaum zur Entfaltung kommen. Die bislang beste Chance erarbeitete sich der rechte Außenstürmer Agyemang Diawusie, der nach eigener Balleroberung schnurstracks in den Sechzehner marschierte, aber frei vor Engelhardt scheiterte (18.).

Dynamo in Halbzeit eins klar besser

In der 23. Minute musste Dynamo dann aber schon erstmals wechseln. Das Gesundbrunnen-Stadion machte seinem Namen keine Ehre, denn Vlachodimos verletzte sich am Sprunggelenk und humpelte dick bandagiert davon. Nach der Trinkpause ersetzte ihn Ransford-Yeboah Königsdörffer. Von den Niedersachsen war derweil weiter wenig in der Offensive zu sehen.

Die Sportgemeinschaft blieb am Drücker, entwickelte auch bei Standards Gefahr. Sebastian Mais wuchtiger Kopfball nach Chris Löwes Ecke wurde von den Braunschweigern zur nächsten Ecke geklärt (39.), diesmal war Marco Hartmann per Kopf zur Stelle. Auch Sascha Horvaths Flanke auf Stark wäre fast von Erfolg gekrönt gewesen, doch der Neuzugang verfehlte mit seinem Kopfball aus sechs Metern den Kasten (43.).

Dynamo war in Halbzeit eins klar besser, aggressiver, präsenter als der Neu-Zweitligist. SGD-Torwart Kevin Broll hatte quasi nur dann zu tun, wenn er Rückpässe weiterleitete. Braunschweig kam nicht in die Partie und auch die Defensive mit dem Ex-Dresdner Jannis Nikolaou wirkte teils ungeordnet. Ein Liga-Unterschied war jedenfalls nicht erkennbar. Zur Pause wechselte Cheftrainer Markus Kauczinski komplett durch, einzig der in Halbzeit eins eingewechselte Königsdörffer blieb auf dem Rasen.

Schlechte Chancenverwertung

Auch im zweiten Durchgang hatten die Dresdner die erste gute Gelegenheit, doch Hosiner konnte seine Chance per Kopf nicht zur Führung verwerten (57.). Die fiel kurz darauf auf der Gegenseite. Nico Klaß war bei einem Eckball zur Stelle und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf (58.). Die Dynamos schüttelten sich kurz und hatten erneut durch Hosiner (61.) die Chance zum schnellen Ausgleich, doch sein strammer 9-Meter-Schuss aus der Drehung ging daneben.

Auch Pascal Sohms Schuss war brandgefährlich, als er von Hosiner abgefälscht wurde (65.), eine Minute später ging Königsdörffers Versuch vorbei. Spätestens jetzt mussten sich die Dresdner über ihre vergebenen Großchancen ärgern. Der Gipfel war die vertane Doppelchance, als Sohms Hereingabe fast zum Braunschweiger Eigentor wurde und Königsdörffer im zweiten Versuch scheiterte (70.).

Dann die nächste Riesenchance: Sohm fing einen Pass des gegnerischen Torwarts ab, setzte seinen Abschluss aber minimal zu hoch an (75.). Für die letzten zehn Minuten kam dann noch Simon Gollnack für seinen einstigen U19-Sturmpartner Königsdörffer, doch auch dieses Sturmtalent blieb erfolglos. So steht am Ende trotz klaren Chancenübergewichts die dritte Dresdner Testspielniederlage zu Buche.