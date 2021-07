Dynamo Dresden verpflichtet australischen Nationalspieler Borrello

Heilbad Heiligenstadt. Nun ist es offiziell: Brandon Borrello ist Dynamo Dresdens sechster Neuzugang in diesem Sommer. Der 25-Jährige kommt vom SC Freiburg und unterschrieb am Sonnabend einen Zweijahresvertrag bei den Schwarz-Gelben. Über Ablösemodalitäten machten die beteiligten Clubs keine Angaben. Mittelfeldmann Borrello verfügt immerhin über Zweitliga-Erfahrung. Anzeige

Zunächst individuelle Einheiten

„Wir hatten Brandon Borrello schon seit einiger Zeit auf dem Zettel und freuen uns, ihn nun bei der Sportgemeinschaft begrüßen zu können“, sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker. „Als laufstarker, technisch versierter Mittelfeldspieler, der noch dazu eine gute Intensität im Spiel an den Tag legt, passt er super in unsere Spielphilosophie. Zudem ist er in der Offensive sowohl auf den Außenpositionen als auch im Zentrum variabel einsetzbar.“

Nach am Freitag bestandenem Medizincheck im Dresdner Uniklinikum reiste der Italo-Australier am Sonnabend im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt an. Dort ist am Nachmittag ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig geplant, wo der Neuzugang allerdings noch nicht mit von der Partie sein werde. Stattdessen soll er eine individuelle Trainingseinheit absolvieren.





Zweiter Spieler aus Australien

Borrello, geboren im südaustralischen Adelaide, wurde ab 2011 im Nachwuchs von Brisbane Roar ausgebildet. Nach vier Spielzeiten in Australiens erster Liga wechselte er 2017 zum damaligen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Trotz eines gegen Ende der Saison erlittenen Kreuzbandrisses verpflichtete ihn der SC Freiburg. Seine erste Spielzeit bei den Breisgauern verpasste er rehabedingt quasi komplett, 2019/20 konnte er sich nicht durchsetzen und kam nur auf sieben Einsätze.