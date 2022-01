Dynamo Dresden verpflichtet überraschend einen neuen Torwart

Dresden. Am letzten Tag, an dem das Winter-Transferfenster geöffnet ist, hat Dynamo Dresden noch mal zugeschlagen. Überraschenderweise gaben die Schwarz-Gelben am Montagnachmittag die Verpflichtung eines neuen Torwarts bekannt. Marius Liesegang wechselt von der Regionalliga-Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 zur SGD und unterzeichnete einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Bereits am Dienstag wird der 22-Jährige erstmals mit der Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schmidt trainieren, wo er die Rückennummer 31 erhält. Zur Ablösesumme nannten die Vereine keine Details. Anzeige

„Wir freuen uns, dass wir die Verpflichtung von Marius Liesegang kurzfristig realisieren konnten. Mit ihm sehen wir uns auf der Torhüterposition für den weiteren Saisonverlauf auch in der Breite sehr gut aufgestellt und reagieren zudem auf einen personellen Engpass. Marius Liesegang hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bereits Erfahrung im Herrenbereich gesammelt. Zudem verfügt er auch aufgrund seines Alters über genügend Entwicklungspotenzial, um nun bei Dynamo Dresden auf höherem Niveau den nächsten Schritt machen zu können.“

Eine ernsthafte Konkurrenz für Stammkeeper Kevin Broll ist der 1,88 Meter große gebürtige Magdeburger Liesegang nicht. Mit dem Transfer will sich die Sportgemeinschaft vor allem eine verlässliche Nummer drei bei den Schlussmännern sichern – hinter Kevin Broll und Anton Mitryushkin. Das Problem: Der bisherige dritte Torwart Erik Herrmann ist nicht gegen das Corona-Virus geimpft und kann daher nicht überall übernachten, was speziell bei Auswärtsspielen hinderlich ist. Zudem wird er bald wieder bei der U19 in der Junioren-Bundesliga gebraucht. Dynamos langjähriger Ersatzkeeper Patrick Wiegers ist nach seinem Kreuzbandriss noch im Reha-Training.



Eine kleine Chance

Als sich Kevin Broll kürzlich eine Verletzung an der Hand zuzog, bestand Handlungsbedarf auf der Position. Die Gefahr war, er würde nicht rechtzeitig wieder fit werden. Das Risiko, auswärts im Extremfall nur auf die Dienste von Mitryushkin zurückgreifen zu können und ohne Ersatzmann dazustehen, war den Verantwortlichen offensichtlich zu groß, auch wenn sich Kevin Broll mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung befindet. Am Dienstag soll er einen Belastungstest machen – dann wird sich zeigen, ob er am Wochenende im Heimspiel gegen Rostock zur Verfügung steht.

Wenn nicht, steht Liesegang parat: Nach Mainz ist Dynamo für ihn die erste Station außerhalb seiner Heimat in Sachsen-Anhalt. Beim 1. FC Magdeburg durchlief er sämtliche Juniorenmannschaften, bevor er 2016 in den Nachwuchs der Rheinhessen wechselte. Für sie hütete er in der U17- und U19-Bundesliga das Tor, hinzu kommen 22 Einsätze als Regionalliga-Keeper für die Mainzer Reserve. Im Bundesliga-Team der 05er spielte er keine Rolle mehr. Sein Vertrag in Mainz wäre im Sommer 2022 ausgelaufen. Im Sommer 2021 stand bereits ein vorzeitiger Wechsel im Raum, doch es blieb bei Probetrainings in Osnabrück und beim FC St. Pauli.