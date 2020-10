Dynamo Dresden verschärft den Infektionsschutz

Dresden. Das sich wieder rasant in eine bedrohliche Richtung entwickelnde Corona-Infektionsgeschehen hat auch den Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden dazu veranlasst, schärfere Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu ergreifen. So hat Dynamos Hygienebeauftragter, der Mannschaftsarzt Dr. Onays Al-Sadi, angeordnet, die Testfrequenz für Spieler und Betreuer wieder zu erhöhen. Statt wie bisher einmal die Woche werden die Dynamo-Kicker, die Trainer und Masseure nun wieder zweimal innerhalb von sieben Tagen auf das Virus getestet. Zudem wurde den Spielern nahegelegt, noch achtsamer zu sein, um Infektionen zu vermeiden: “Wir sensibilisieren die Spieler dafür, Begegnungen in geschlossenen Räumen, beim Einkaufen außer Haus auf ein Minimum zu beschränken”, sagte Trainer Markus Kauczinski. Zwar werde man in der kommenden Woche die Testfrequenz wieder erhöhen, “aber viel wichtiger ist das Verhalten”, so der 50-Jährige. Es gelte, die bekannten Regeln strikt einzuhalten, “denn es wäre nicht schön, wenn wieder Spiele ausfallen”.

Dass das durchaus passieren kann, zeigen beispielsweise positive Tests beim Zweitligisten VfL Osnabrück, in der italienischen Seria A oder im Nachbarland Tschechien, wo sogar der Spielbetrieb in den beiden höchsten Ligen eingestellt wurde. Umso konsequenter will Dynamo nun handeln und untersagte auch im neuen Trainingszentrum nicht notwendige Treffs in Gemeinschaftsräumen und Sitzecken im Haus. Man wolle das Risiko bestmöglich minimieren, so Kauczinski.

Bei den Profis stößt das schärfere Vorgehen auf Verständnis. Routinier Chris Löwe berichtete: “Wir haben diese Wochen von Onyas noch einmal einen kleinen Vortrag gehabt, was vor allem die Handhygiene angeht. Es wird jetzt auch wieder darauf hinauslaufen, dass die privaten Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden. Die Fallzahlen zeigen, dass die Infektionsgefahr im privaten Raum am größten ist.” Er selbst gebe sich große Mühe, auf Risiken zu achten, sie zu meiden. Ganz ausschließen könne man die Gefahr aber nicht, sein Sohn könne das Virus auch jeden Tag aus dem Kindergarten mit nach Hause bringen. Man werde aber in der Freizeit alles tun, um eine Ansteckung zu vermeiden und das Virus nicht weiter zu tragen. Er wolle vor allem seine Eltern und Großeltern - so geht es geht - schützen.