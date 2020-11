Dynamo Dresden verschiebt seine Mitgliederversammlung

Dresden. Die für den 14. November geplante Ordentliche Mitgliederversammlung der SG Dynamo Dresden muss verschoben werden. Eine Präsenzveranstaltung ist nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom 28. Oktober 2020 und der überarbeiteten sächsischen "Corona-Schutz-Verordnung“ nicht mehr durchführbar. Eine alternative Umsetzung – beispielsweise als virtuelle Versammlung – ist zum ursprünglich geplanten Datum aufgrund verschiedener formal-juristischer Gründe ebenfalls nicht möglich. Es würde sich dann, anders als in der Einladung an die Mitglieder dargestellt, um eine in ihrem Charakter neue Art der Veranstaltung handeln.

„Es war bis zuletzt unser fester Wille, die Mitgliederversammlung wie geplant am 14. November 2020 durchzuführen. Allerdings mussten wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten nahezu täglich auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen, die permanent neue Herausforderungen mit sich brachten. Bedauerlicherweise sind sämtliche mehrfach angepasste Pläne zur Umsetzung dieser für den Verein so wichtigen Versammlung als Präsenzveranstaltung hinfällig geworden. Nach intensiver und sorgfältiger Abwägung sowie nach Einbeziehung einer äußerst fundierten juristischen Beratung sind wir dazu gezwungen, die Mitgliederversammlung für den 14. November 2020 abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben“, erklärte Dynamos Präsident Holger Scholze.

Die umfangreichen Vorbereitungen für die Mitgliederversammlung im Internationalen Congress Center Dresden waren bereits abgeschlossen. Für den Termin standen unter anderem die Wahlen des Präsidiums sowie des Ehren- und Jugendrates auf der Tagesordnung. Bis zu einem Nachholtermin der Versammlung bleiben nun alle aktuellen Gremienmitglieder satzungsgemäß weiter im Amt.

„Die Mitgliederversammlung hat als wichtigstes Organ unseres nach demokratischen Grundsätzen geführten Vereins eine herausgehobene Bedeutung, der wir uns selbstverständlich gremienübergreifend bewusst sind. Umso schwerer wiegt für uns die Absage für den 14. November. Allerdings streben wir eine zeitnahe Lösung dafür an, die Mitgliederversammlung so schnell wie möglich nachholen zu können. Um darüber zu beraten und eine breite Entscheidungsbasis zu schaffen, werden wir zunächst eine Gremienversammlung einberufen, an der satzungsgemäß neben den Mitgliedern des Präsidiums auch die Vertreter des Aufsichtsrates, Ehrenrates und Jugendrates sowie die Geschäftsführer teilnehmen werden. Hierbei soll im Interesse des Vereins gemeinsam abgewogen werden, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt die Mitgliederversammlung letztlich durchgeführt werden könnte“, so Scholze.