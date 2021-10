Dynamo Dresden vor Auswärtsspiel auf Schalke: „Da ist auf jeden Fall was drin“

Dresden. Es ging schon mal entspannter zu in der Walter-Fritzsch-Akademie, doch die nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg gewachsene Anspannung im Lager von Dynamo Dresden hat noch lange nichts mit Panik zu tun. Die Schwarz-Gelben haben zwar nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen, aber immer noch 13 Punkte auf dem Konto, damit fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz im Tabellenkeller. So gehen die Kicker von Trainer Alexander Schmidt die nächste schwere Aufgabe am Sonnabend (20.30 Uhr) auf Schalke hochkonzentriert, aber bedacht und ohne Hektik an. Anzeige

Dynamo weiter in komfortabler Lage

Als Tabellenelfter – das waren die Dresdner schon vor dem 10. Spieltag – sind die SGD-Profis noch immer in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Um die werden die Dynamos von den Kellerkindern aus Aue (4 Punkte), Ingolstadt (5), Sandhausen (8) und Kiel (9) beneidet. Sie würden nur zu gern mit Schmidts Männern tauschen. Doch die wissen, dass der Vorsprung auf die Rote Zone dahinschmilzt wie Butter in der Herbstsonne, wenn nicht bald wieder Punkte eingefahren werden. Und so sind die Dresdner weit davon entfernt, das kommende Spiel beim Erstliga-Absteiger im Ruhrpott abzuschreiben. Sie fahren am Freitag nach Gelsenkirchen, um dort tags darauf den ersten Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum FCN-Spiel Die SG Dynamo Dresden kann seine Heimbilanz nicht verbessern und verliert die Partie gegen Nürnberg mit 0:1. ©

Mittelfeldspieler Luca Herrmann glaubt: „Klar, in der Liga braucht man immer auch ein bisschen Spielglück. Das muss dann in Gelsenkirchen auf unserer Seite sein. Aber ich bin überzeugt, wenn wir weiter Vollgas geben und mit Energie da hinfahren, dann ist auf jeden Fall was drin. Wenn unser Pressing funktioniert und wir ein bisschen Glück haben, dann können wir Tore schießen und auch dort gewinnen.“

FC Schalke ist Mannschaft der Stunde

Sein Mittelfeld-Kollege Heinz Mörschel denkt ganz ähnlich: „Schalke ist eine starke Mannschaft mit einem starken Stürmer vorne drin. Wichtig ist, dass das Spiel lange offen bleibt und dass wir immer wieder unsere Chancen bekommen. Wir sind auch eine gute Mannschaft, die kicken kann. Von daher: Wir müssen uns vor niemandem verstecken.“

Stimmt. Aber klar ist auch: In der vor 20 Jahren eingeweihten und wahrscheinlich mit über 56.000 Zuschauern ausverkauften Arena am Rudi-Assauer-Platz müssen die Dresdner Profis über sich hinauswachsen, denn Schalke hat die letzten drei Partien allesamt gewonnen, sich auf Platz drei katapultiert. Die Truppe um Kapitän Danny Latza und Toptorjäger Simon Terodde (11 Tore in 10 Spielen) ist nach Spitzenreiter St. Pauli (zuletzt vier Siege) die Mannschaft der Stunde.

Die Truppe von Trainer Dimitrios Grammozis glaubt nach der Seuchensaison im Vorjahr wieder an sich, genießt es mehr denn je, endlich wieder Spiele gewinnen zu können. Und sie hat aktuell auch das nötige Glück auf ihrer Seite, denn am vergangenen Freitag traf Marcin Kaminski beim 1:0-Sieg in Hannover erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Nur glücklich war der Erfolg in Niedersachsen aber nicht, denn die „Knappen“ waren in der HDI-Arena überlegen, konnten nur Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler lange nicht überwinden.