Dynamo Dresden vor Auswärtsspiel auf St. Pauli: SGD braucht Power und Teamgeist

Dresden. Trainer Alexander Schmidt von Zweitligist Dynamo Dresden zeigt vor der Partie beim FC St. Pauli am Sonntag Verständnis für den Boykott der eigenen aktiven Fanszene. „Ich will mich zu medizinischen Dingen nicht äußern. Aber ich wünschte mir, dass das Stadion voll wäre. Unsere Fans und ihre Meinung muss man aber respektieren“, erklärte der 52-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz.

