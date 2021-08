Dynamo Dresden vor dem Duell mit Hannover 96: „Griffig, willig, hungrig“

Giorbelidze-Einsatz offen

Die Niedersachsen sind jedoch möglicherweise ein noch schwereres Kaliber. „Sie werden uns alles abverlangen, aber wir sind bereit. Unsere Spieler haben wirklich sehr gut trainiert, waren griffig, willig und hungrig wie immer. Genau diese Attribute brauchen wir, um bestehen zu können“, erklärt Dynamos Chefcoach Alexander Schmidt. Der 52-Jährige warnt vor der individuellen Klasse der Gäste – nicht zuletzt vor Stürmer Marvin Ducksch. Dass Bundesliga-Absteiger Werder Bremen versuchte, ihn an die Weser zu locken, hatte in dieser Woche in Hannover für einige Unruhe gesorgt, spricht aber für die Qualität des 27-Jährigen. „Insgesamt eine Top-Mannschaft“, meint Schmidt, der die eigene Kaderplanung in dieser Woche abschließen konnte.

Denn der aus Österreich ausgeliehene Georgier Guram Giorbelidze schloss auf der Linksverteidigerposition die letzte Lücke. „Ob er am Wochenende schon spielt, lassen wir noch offen. Wir sind froh, dass wir Guram dazubekommen haben, er ist auf der linken Seite ein giftiger, aggressiver Spieler. Natürlich muss er sich jetzt einfinden, spricht noch kein Deutsch“, erklärt Schmidt. Das spricht also erst mal weiter für Chris Löwe in der Startelf, dem der Trainer aktuell Topform attestiert.

„Ein Polster schaffen und nicht erst unter Druck kommen“

Doch hatte Alexander Schmidt in dieser Woche auch personelle Rückschläge zu verkraften, denn zwei weitere Spieler müssen Verletzungen auskurieren. Luca Herrmann werde nach seiner Kniestauchung in einigen Tagen schon wieder trainieren können. Länger dauert es bei Brandon Borrello. „Das ist extrem ärgerlich, gegen Paderborn war er von den athletischen Werten her unser bester Spieler“, sagt Schmidt. Doch am Montag zog sich der Australier im Training einen Bruch des dritten Gliedes im Mittelfuß zu. „Das tut uns weh, wir gehen von sechs Wochen Pause aus“, so der Cheftrainer, der jedoch gute Akteure wie Heinz Mörschel und Philipp Hosiner in der Hinterhand hat.

Panagiotis Vlachodimos dürfte dabei wohl die besten Karten haben, denn auch er ist auf dem linken Offensivflügel zu Hause. Ob der Deutsch-Grieche diesmal von Beginn an aufläuft, wollte Schmidt vorab allerdings noch nicht verraten. „Euch würde ich es ja sagen, aber nicht Hannover“, feixte er bei der Pressekonferenz am Freitag gegenüber anwesenden Journalisten.