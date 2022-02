Dynamo Dresden vor ganz schweren Wochen

Dresden. Trainer Alexander Schmidt weiß, was die Stunde für Dynamo Dresden geschlagen hat. Nach der 1:4-Heimschlappe am vergangenen Sonntag gegen Rostock ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter geschrumpft. Zwar steht der Aufsteiger noch auf Tabellenrang 13, doch der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte. „Fakt ist – von den Punkten, von der Tabelle her geht es jetzt fast wieder bei null los, was das hintere Drittel betrifft. Da müssen wir in den nächsten Aufgaben fokussiert und konzentriert sein“, forderte Schmidt gleich nach der Blamage gegen Hansa, das durch den Sieg an den Schwarz-Gelben vorbeigezogen ist. Anzeige

Dass nun kein Polster mehr da ist, das erhöht den Druck auf die Mannschaft, die gegen die forschen Mecklenburger seltsam schläfrig wirkte und sich in den ersten 20, 30 Minuten regelrecht abkochen ließ. Noch einmal dürfe so etwas nicht passieren, stellte Schmidt klar. „Das ist einfach eine brutal harte Liga. Wenn du nicht in jedem Spiel von der ersten Minute an präsent bist, dann geht es dir so wie heute – gegen jeden Gegner“, so Schmidt am Sonntag nach dem Spiel.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Spiel Wegen desolaten ersten 20 Minuten verliert Dynamo Dresden den Ost-Klassiker gegen Hansa Rostock mit 1:4. ©

Dass der Augsburger das 1:4 gegen Rostock nicht als einmaligen Ausrutscher abtun wollte, das hat seinen Grund. Er möchte, dass sich jeder im Team bewusst ist, wie gefährlich die Situation geworden ist, keine Ausrutscher mehr passieren dürfen, weil jetzt jene Gegner vor der Tür stehen, gegen die Dynamo in der Hinrunde eine lange Durststrecke durchmachen musste und beinahe bis in den Keller durchgereicht worden wäre.



Zählbares einsacken