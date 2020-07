Dynamo Dresden verpflichtet Darmstadts Yannick Stark

Dresden. Seit einer Weile wurde schon munter darüber spekuliert, nun hat Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden die Verhandlungen mit Mittelfeldspieler Yannick Stark erfolgreich abgeschlossen. Der 29-Jährige vom Zweitligisten Darmstadt 98 absolvierte den Medizincheck in Dresden und unterschrieb bei der SGD einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 plus Option. Stark kommt ablösefrei von den "Lilien", mit denen er noch im Februar dieses Jahres beim 3:2-Auswärtssieg in Dresden 90 Minuten auf dem Platz stand. Der auf der Sechserposition beheimatete Hesse, ein gebürtiger Darmstädter, bringt reichlich Erfahrung mit an die Elbe, denn allein 186 Zweitliga-Spiele (13 Tore) für Darmstadt, 1860 München und den FSV Frankfurt stehen in seiner Vita. „Yannick Stark ist ein echter Führungsspieler, der über viele Jahre Zweitliga-Erfahrung verfügt und nicht zuletzt in der vergangenen Saison in Darmstadt zum Stammpersonal gehörte. Wir erwarten uns von ihm, dass er unserer Mannschaft in der Zentrale Stabilität verleiht und freuen uns, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der die Qualität besitzt, das Team als Ganzes zu verbessern“, erklärte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.

Nach Vertragsende am "Bölle" heiß auf etwas Neues

Stark, ein temperamentvoller, robuster Typ, könnte eine Führungsrolle in der neuen Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski übernehmen, zudem den Weggang von Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig) kompensieren. kompensieren. Zuletzt spielte Stark drei Jahre am Stück in Darmstadt, wo er nach der Karriere auch seinen Lebensmittelpunkt sieht. Nachdem sein Vertrag am "Bölle" nicht verlängert wurde, ist er heiß auf ein neues Abenteuer: "Mir hat es imponiert, wie sich Dynamos Verantwortliche um mich bemüht haben und welch klaren Plan der Verein verfolgt. Außerdem waren die Spiele in Dresden für mich immer absolute Highlight-Spiele. Die Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion ist eine ganz besondere. Die Aufgabe bei Dynamo reizt mich sehr. Ich möchte mich jetzt schnellstmöglich in die Mannschaft integrieren, als wichtiger Teil des Teams vorangehen und Verantwortung übernehmen."

