Dynamo Dresden vor viertem Aufstieg in die 2. Bundesliga

Dresden. Nur noch einen Sieg ist Noch-Drittligist Dynamo Dresden davon entfernt, zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die 2. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Gelingt der Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt im regulär letzten Heimspiel der Saison an diesem Sonntag ab 14.03 Uhr (MagentaSport und MDR live) ein Dreier gegen den Tabellenelften Türkgücü München, dann darf wie 2004, 2011 und 2016 der Sprung ins Bundesliga-Unterhaus gefeiert werden. So ausgelassen wie bei diesen drei Aufstiegen wird es 2021 aber nicht zugehen, sollte das große Ziel tatsächlich erreicht werden, denn durch die Corona-Pandemie bleibt das Rudolf-Harbig-Stadion selbst am Tag des möglichen Triumphes für die Anhänger gesperrt. Obendrein bat der Verein gemäß der Corona-Schutzverordnungen von Bund und Land alle Fans, nicht vor die Arena zu ziehen, um sich und andere nicht durch Covid-19 zu gefährden. Es wird – halten sich alle dran – wohl ein Aufstieg im privaten Kreis werden, daheim auf dem Balkon oder im Garten. Anzeige

2006 wackelte das alte Harbig-Oval

Das war in der Vergangenheit ganz anders, da strömten die Massen zu den entscheidenden Spielen, fluteten 2006 das alte Harbig-Stadion, als Dynamo unter Trainer Christoph Franke mit einem 1:0-Heimsieg gegen den VfR Neumünster alles klar machte. Fast 40.000 Fans sollen damals im maroden Stadion gewesen sein, das nur für gut 18.000 Zuschauer zugelassen war. Beim Siegtreffer durch Ranisav Jovanovic, der inzwischen für den neuen Dynamo-Ausrüster Umbro arbeitet, flippten die Leute aus, wackelten die “Giraffen”. Über 30.000 Dynamo-Fans kamen später zur Aufstiegsfeier auf den Altmarkt. “Das war der geilste Moment meiner Trainerkarriere”, gestand Franke damals.

Dynamo und seine Fans müssen den Aufstieg getrennt feiern

Eine große Feier gab es an gleicher Stelle auch 2011, als die Mannschaft von Trainer Ralf Loose per Flugzeug in der Nacht aus Osnabrück heimgekehrt war und am nächsten Tag mit ihren Sympathisanten den in der Relegation geschafften Aufstieg bejubelte. In Osnabrück hatte sich das Team um Routinier Cristian Fiel im Rückspiel beim VfL Osnabrück nach Verlängerung mit 3:1 durchgesetzt und den Traum von der Rückkehr in die 2. Liga wahr gemacht. Fiel, Dani Schahin und Robert Koch hatten an der Bremer Brücke einen 0:1-Rückstand gedreht. Im Doppelstock-Bus fuhr die Mannschaft keine 24 Stunden später durch die Stadt, sang bei Sonnenschein mit den Fans auf dem Altmarkt, bis die Stimmen versagten und alle die Kräfte verließen.

2016 trugen die Fans Uwe Neuhaus auf Händen

Eine nächtliche Party gab es indes 2016, als die Mannschaft wiederum auswärts aufstieg. Ein 2:2 in Magdeburg reichte der Elf von Trainer Uwe Neuhaus damals, um vorzeitig die 2. Bundesliga zu erreichen, aus der Dynamo 2014 unter Trainer Olaf Janßen am letzten Spieltag zu Hause durch ein bitteres 2:3 gegen Bielefeld abgestiegen war. Nachdem die nach Magdeburg mitgereisten Fans Neuhaus schon vor der MDCC-Arena hatten hochleben lassen, wurde der Mannschaftsbus bei seiner Rückkehr nach Dresden in der Dunkelheit von vielen Fans mit einem Feuerwerk begrüßt. Im Schritttempo, flankiert von den euphorischen Anhängern, ging es in einer dichten Rauchwolke spätabends zum Stadion, wo sich die Mannschaft um Kapitän Michael Hefele und Torjäger Justin Eilers noch einmal ihren Fans zeigte und hautnah auf dem Rasen und von den Rängen des Stadions bejubelt wurde.

Das Stadion bleibt diesmal versperrt