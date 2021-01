Dynamo Dresden vorm Bayern-Spiel mit akuter Personalnot

Sowohl Kapitän Sebastian Mai (64., Tätlichkeit) als auch Kevin Ehlers (90.+2, Handspiel) erhielten im Carl-Benz-Stadion einen Platzverweis, was die Dresdner Hintermannschaft weiter schwächt. „Wir müssen sehen, wie wir da mit den Leuten hinkommen. Das wird interessant, eine spannende Aufgabe“, meinte Paul Will vorm Duell gegen seinen Ex-Verein, gegen den Dynamo nach der 0:3-Niederlage aus der Hinrunde Wiedergutmachung betreiben will.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden verliert das Spiel in Mannheim in Unterzahl mit 0:1. Der treffer fiel per Handelfmeter in der 96. Spielminute. ©

„Die beiden Roten Karten tun uns weh. Wir haben nicht viel Zeit, am Freitag muss dann schon wieder eine ordentliche Truppe auf dem Platz stehen gegen Bayern“, sagte Co-Trainer Heiko Scholz, der in Mannheim den erkrankten Chefcoach Markus Kauczinski vertrat, blieb aber optimistisch: „Ich habe das immer geliebt, gerade nach Niederlagen nicht so lange Zeit zu haben. Unsere Truppe wird das schnell abschütteln und die richtigen Konsequenzen ziehen. Dann werden wir am Freitag eine andere Mannschaft sehen.“

Stark wieder dabei

Den letzten Satz meinte der 55-Jährige im übertragenen Sinne, bezogen auf die Leistung. Doch in der Tat wird es auch wieder neue Gesichter in der Startelf geben. Durch die Platzverweise sind mindestens zwei Änderungen nötig. Allerdings ist die Personaldecke dünn. Nicht nur die beiden Außenverteidiger Chris Löwe und Robin Becker, der am Dienstag erfolgreich am Kreuzband operiert wurde, fallen langzeitverletzt aus. Auch Marco Hartmann steht wegen einer Knieblessur schon seit sechs Wochen nicht zur Verfügung und kehrt wohl so schnell auch nicht zurück auf den Rasen.

Die Folge: Dynamos Defensive stellt sich fast von allein auf. Als Abwehrchef gesetzt ist Tim Knipping, der nach seiner Gelbsperre wieder mit dabei ist. Fraglich ist sein Nebenmann – und ob Dynamo überhaupt genug Personal für eine Dreierkette hätte. Neuzugang Leroy Kwadwo begann in Mannheim als Teil der Dreierkette, rückte aber Mitte der ersten Halbzeit auf die linke Außenposition, als Heiko Scholz auf Viererkette umstellte. Wirklich eingespielt hat er sich aber noch nicht.

Unwahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen ist, dass Paul Will die Innenverteidigerrolle übernimmt. Allerdings liegt schon zweieinhalb Jahre zurück, dass er die zuletzt ausfüllte: im August 2018 bei den Bayern-Bubis in der Regionalliga. Im Gegensatz zu Maximilian Großer, einer weiteren Alternative, verfügt Paul Will aber immerhin über die nötige Spielpraxis. Zudem steht ja auch Yannick Stark nach abgelaufener Gelbsperre wieder im defensiven Mittelfeld bereit.

Scholz zuversichtlich

Und wer dann überhaupt noch als Wechselspieler auf der Bank sitzen soll, falls sich gegen Bayern noch jemand verletzt, ist ohnehin fraglich. „Da müssen wir alle Köpfe zusammenstecken und eine Lösung finden. Da sieht man, dass jeder im Kader gebraucht wird. Andere Mannschaften hatten in der Saison auch nicht so viel Glück. Von daher sollten wir jetzt nicht rumheulen. Wir haben gute Jungs da, die das kompensieren können. Denen muss man jetzt das Selbstvertrauen geben und alles dafür tun, dass das auch funktioniert am Freitag“, zeigte sich Dynamos in Mannheim geborener Torwart Kevin Broll überzeugt, der gegen seinen Heimatverein bis auf den Elfmeter wenig zu tun hatte.

Als Außenverteidiger gegen die U23 des Rekordmeisters kommen, sofern Kwadwo wieder im Zentrum ran muss, am ehesten Jonathan Meier (links) und Ransford Königsdörffer (rechts) in Frage. Max Kulke war während Beckers Abwesenheit eher sporadisch als Rechtsverteidiger berücksichtigt worden. Und Königsdörffer erneut nach hinten zu ziehen, kann sich Dynamo aufgrund reichlich vorhandener Alternativen in der Offensive, zum Beispiel Agyemang Diawusie und Pascal Sohm, durchaus leisten.