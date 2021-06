Dynamo Dresden wartet auf ersten echten Zugang: Sercan Sararer soll kommen

Zehn Treffer für Türkgücü München

Ruhnau verwies jüngst gegenüber dem „kicker“ darauf, dass derartige, einseitige Klauseln in Verträgen nicht mehr gültig seien. Der Bayerische Fußball-Verband sehe das auch so, habe die Registrierung Sararers fürs kommende Spieljahr abgelehnt, erklärte Ruhnau, der auch Kevin Kampl von RB Leipzig berät. Für Ruhnau und Sararer ist klar, dass der umworbene Spieler ablösefrei wechseln kann.

Doch das sehen die Verantwortlichen von Türkgücü ganz anders. Sie beharren darauf, dass ihr Kapitän einen über die zu Ende gegangene Saison hinauslaufenden Vertrag habe. Sararers Noch-Verein hatte seine einseitige Option bereits am 22. März gezogen, „nachdem Sercan mit teilweise exzellenten Leistungen überzeugen konnte“, wie der Sportliche Leiter Roman Plesche erklärte. Mit zehn Toren und zwölf Vorlagen in 28 Spielen hatte der gebürtige Franke, der einen türkischen Vater und eine spanische Mutter hat, bis dahin in der Tat positiv auf sich aufmerksam gemacht. Der in Nürnberg geborene Sararer, der beim 1. FC Röthenbach mit dem Fußball begann, ab der C-Jugend dann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ausgebildet wurde und es dort bis in die Bundesliga schaffte, erklärte aber seine Wechselwilligkeit. Ob er ablösefrei wechseln darf, wird am kommenden Freitag vor dem Arbeitsgericht München verhandelt.