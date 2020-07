Dynamo Dresden: Was wird aus Jeremejeff?

Dresden. Er kam als Hoffnungsträger, erwischte auch einen sehr guten Start, doch dann ging es stetig abwärts. Am Ende der Saison, die mit dem Abstieg von Dynamo Dresden ihren traurigen Tiefpunkt fand, blickt Alexander Jeremejeff total frustriert zurück. Der schwedische Mittelstürmer, der im Vorjahr für eine Million Euro Ablöse vom schwedischen Erstligisten BK Häcken nach Sachsen kam, fühlt sich noch immer wie im falschen Film. „Es war in vielerlei Hinsicht eine kranke Saison. Jetzt geht es nur noch darum, wieder etwas Energie zu tanken“, sagte der Angreifer jüngst der schwedischen Boulevard-Zeitung „Aftonbladet“. Er weilt gerade mit seiner schwangeren Frau im Urlaub in Kroatien. Wie es nach der Rückkehr für ihn weitergeht, wusste er zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht. Fakt ist, dass Jeremejeff noch bis 2022 einen Vertrag bei Dynamo hat, der auch für die 3. Liga gültig ist.

Traumeinstand gegen Heidenheim

Am 4. Spieltag beim 2:2 in Bochum legte Jeremejeff ein Tor und eine Vorlage nach. Erst ein übles Foul von Ex-Dynamo Sören Gonther beim 1:4 in Aue bremste ihn aus. Nach 30 Minuten musste der technisch beschlagene und mit guter Übersicht ausgestattete Ex-Nationalspieler im Erzgebirgsstadion vom Feld und fiel zwei Wochen komplett aus. Danach kämpfte er mit Schmerzen und um seine Form, während Dynamo in der Tabelle abrutschte. Immerhin traf er noch beim 1:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden und beim 1:1 gegen Sandhausen. Kurz vor Weihnachten fiel er aber beim so wichtigen Auswärtsspiel in Nürnberg (0:2) erneut aus und hatte bis weit in die Rückrunden-Vorbereitung hinein mit Reha-Training zu tun. Die Testspiele in Zwickau und im Trainingslager in Spanien verpasste er.