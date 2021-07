Dynamo Dresden will Fehlstart gegen Ingolstadt vermeiden

Dresden. Es war eines der Spitzenspiele der Vorsaison – und ein echter Triumph für Dynamo Dresden: Die Schwarz-Gelben bezwangen den FC Ingolstadt klar mit 4:0. Knapp fünf Monate ist dieses letzte Gastspiel der Schanzer im Rudolf-Harbig-Stadion nun her, woran sich die Verantwortlichen der SGD natürlich gern erinnern. Am Ende schafften beide Vereine den Sprung aus der 3. in die 2. Liga, um dort gleich am ersten Spieltag erneut aufeinanderzutreffen: An diesem Sonnabend (13.30 Uhr) beginnt für die Sachsen mit dem Aufsteigerduell gegen die Oberbayern die neue Saison.

