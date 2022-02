Dynamo Dresden will Heimsieg gegen Darmstadt erzwingen

Dresden. ​ Auch im Rudolf-Harbig-Stadion wird am Sonnabend der Wunsch nach Frieden eine Rolle spielen. Vor Anstoß des Zweitliga -Abendspiels zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr, live im TV auf Sky und Sport1) soll es eine Minute des Innehaltens für die Opfer des Krieges in der Ukraine geben. „Unfassbar, was da im Moment geschieht“, sagt Dynamo-Cheftrainer Alexander Schmidt. „Ich habe acht Jahre einen russischen Co-Trainer gehabt und habe Freunde in Kiew. Ich glaube, dass beide Völker überhaupt nicht daran interessiert sind, dass sie gegeneinander Krieg führen. Da geht es eher um einzelne Personen, die jetzt Dinge machen, die die ganze Welt nicht mehr versteht.“

„Wir haben zuletzt nach hinten gut gestanden“

Denn mit den Darmstädtern kommt die Mannschaft mit den bislang meisten erzielten Saisontoren (48) nach Dresden. Allerdings blieb das Spitzenteam vergangenes Wochenende beim 1:1 gegen Rostock hinter den eigenen Erwartungen, aber auch in Schlagdistanz. Tabellenführer Werder Bremen hat nur einen Zähler mehr. „Wir haben zuletzt nach hinten gut gestanden. Die Null zu halten, ist das Optimalziel“, erklärt der 53-jährige Chefcoach und powert: „Wir wollen den Heimsieg erzwingen, mutig sein, nach vorn spielen und an die Schlussphase gegen Heidenheim anknüpfen.“

Da nämlich hatten unter anderem die eingewechselten Patrick Weihrauch, Sebastian Mai und Oliver Batista-Meier offensiv für Gefahr und beinahe noch für ein spätes Siegtor gesorgt, doch es blieb beim 1:1. „Vorher waren wir nicht so gut. Vielleicht hatten wir zu viele gradlinige Typen auf dem Platz mit Drchal, Schröter, Daferner und Königsdörffer“, hinterfragt Schmidt seine Aufstellung. „Ich hatte das Gefühl, dass uns die Kreativität abgeht, der tödliche Pass, die letzte Aktion im Sechzehner, was dann einfach besser war. Aber es gibt keine Garantie. Je mehr Erfolgserlebnisse wir haben, desto mehr kommt das zurück“, ist er überzeugt.

„Er hat sich sehr gut gefühlt“

Es war das vierte Unentschieden in den jüngsten fünf Spielen. „Wenn wir das Rostockspiel erfolgreich gestaltet hätten, wären wir seit fünf Spielen ungeschlagen“, rechnet Schmidt vor. Tatsächlich war die 1:4-Heimniederlage gegen Hansa vor drei Wochen ein großer Rückschlag, für den sich die SGD nun mit einem Heimsieg rehabilitieren will. „Das hängt uns nach, wir wollen das wiedergutmachen. Sowas wird uns nicht mehr passieren“, sagt Schmidt. Seine Schützlinge hatten den Start verpennt. Kein anderer Zweitligist schießt in der ersten halben Stunde so wenige Tore wie Dynamo. „Wir arbeiten daran, dass wir in den Anfangsminuten voll da sind“, gelobt der Trainer Besserung.