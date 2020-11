Dynamo Dresden will im direkten Duell zu Tabellenführer Saarbrücken aufschließen

Dresden. Waren alle erneuten Corona-Tests am Donnerstagabend negativ, dürfen nur zwei Kameraden aus dem Spieler- und Betreuerstab von Dynamo Dresden an diesem Freitag nicht mit nach Saarbrücken reisen, weil bei ihnen das Virus bereits zuvor nachgewiesen wurde und sie deshalb gleich in Quarantäne mussten. So gern das Duo sicher auf eine Infektion verzichtet hätte, so bleibt ihm wenigstens die siebeneinhalbstündige Busfahrt mit Mund-Nasenschutz in Richtung Saarland erspart. Anzeige

Eigentlich hatte Dynamo einen Flug buchen wollen, doch auch da kam der SGD die Pandemie dazwischen. Umso mehr soll sich die anstrengende Anreise in den Ludwigspark lohnen, obwohl dort kein Geringerer als der aktuelle Tabellenführer zu Hause ist. Nach dem 3:2-Sieg am Mittwoch in Duisburg hat der 1. FC Saarbrücken die Spitzenposition erobert und sich einmal mehr auch die Anerkennung des Dresdner Trainers verdient.

Markus Kauczinski hält einiges von den Blau-Schwarzen, deren Spiel er sich natürlich aus der Ferne im TV anschaute: „Das ist eine richtig gute Mannschaft, ein richtig starkes Team. Sie haben eine reife Leistung abgeliefert, stehen zu Recht da oben.“ Die Truppe von Trainer Lukas Kwasniok agiere sehr geschlossen, falle kaum ab, wenn sie die Positionen wechselt. Dem letztjährigen Halbfinalisten im DFB-Pokal sei Platz eins in der Tabelle nicht zufällig zugefallen: „So nach und kann man schon was ablesen. Und wenn man nach acht Spieltagen Erster ist, dann ist das ein Wort.“

Kauczinski: „Zum Thema Infektion sagen wir nichts“

Bei der Mannschaft um den 31 Jahre alten Ex-Dynamo Tobias Jänicke, der seit 2017 in Saarbrücken spielt und am Mittwoch spät das 3:2-Siegtor an der Wedau erzielte, wollen sich die Schwarz-Gelben aber nicht verstecken, sondern möglichst nach Punkten zum Spitzenreiter aufschließen. Das Selbstbewusstsein der Dresdner ist nach dem 3:0-Sieg gegen den SV Meppen zurück, die Zuversicht trotz der Corona-Ausfälle groß. „Wir sind in der Lage, da was zu holen“, glaubt Kauczinski, der am Vormittag mit dem eigenen Team noch ein paar Standards übt und eine Videoschulung macht, ehe es in den Bus geht - vorausgesetzt Corona hat nicht weiter zugeschlagen und so nicht nur die Spiele Meppen – Mannheim und Unterhaching – Verl unmöglich gemacht. Anzeige