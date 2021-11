Dynamo Dresden will im Winter mindestens zwei Neue holen

Geld für Nachverpflichtungen eingeplant

Getan werden muss aber etwas, denn Dynamo schießt zu wenige Tore, ist vorn schlicht zu leicht ausrechenbar. Nur Daferner (fünf Treffer) und Heinz Mörschel (drei) konnten wiederholt Torgefahr nachweisen. Becker gibt daher offen zu: „Wir haben einfach festgestellt, dass wir noch was machen müssen. Das werden wir im Hintergrund vorbereiten und schauen, dass wir uns für die Rückrunde entsprechend aufstellen.“ Sicher denken Schmidt und er an gestandene Profis mit Zweitliga -Erfahrung, denn die Neuen müssen Dynamo sofort weiterhelfen. Die Ausleihe von Talenten großer Clubs, die erst den Schritt in den Männerbereich schaffen wollen und sollen, erscheint im Winter wenig sinnvoll, denn an Liga-Neulingen mangelt es Dynamo nicht. Es braucht vielmehr Leute, die im Abstiegskampf cool bleiben und auch unter Dauerstress hin und wieder knipsen können.

Geld für Nachverpflichtungen in der kurzen Winterpause hat Dynamo eingeplant. Und der Verein will auch keines für ein teures Trainingslager am Mittelmeer ausgeben, was aber noch andere Gründe hat. Becker erklärt dazu: „Es geht ja am 14. Januar schon los (mit dem Heimspiel gegen den HSV/d. Red.), wir werden am 2. mit der Vorbereitung beginnen. Wir sind einfach davon überzeugt, dass wir die Reise irgendwohin in den Süden und die Reise zurück nicht machen, sondern besser in Dresden bleiben, weil wir gute Bedingungen bei uns im Trainingszentrum haben. Wir haben hier Rasenheizung, hier grundsätzlich fast optimale Bedingungen.“