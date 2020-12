Dynamo Dresden will in Köln keinen Leistungsträger für DFB-Pokal schonen

Dresden. Ohne Rücksicht auf das Pokalspiel am Dienstag gegen Darmstadt 98 und mit viel Respekt vor dem kommenden Gegner geht Drittliga-Herbstmeister Dynamo Dresden das Auswärtsspiel am Sonnabend (14 Uhr) bei Viktoria Köln an. Für Trainer Markus Kauczinski spielt es keine große Rolle, dass die Rheinländer nur einen Sieg in den letzten fünf Spielen feiern konnten und derzeit nicht mehr so erfolgreich agieren wie zu Saisonbeginn. Anzeige

Fehlstart gegen Köln vermeiden

"Ich zähle Köln immer noch zu den besten Teams der Liga. Die Mannschaft ist hochkarätig besetzt mit Spielern, die schon höherklassig gespielt haben", sagte Kauczinski auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Das Team von Trainer Pavel Dotchev werde wieder eine harte Nuss, die erst mal geknackt werden muss: "Ich rechne mit einer kämpferischen Mannschaft, die auch Fußball spielen kann", so der Dresdner Übungsleiter. Er versicherte den Fans: "Wir wissen, dass wir da wieder an unserem Limit spielen, eher da sein müssen." Einer wie Ex-Dynamo René Klingenburg werde bestimmt wieder alles geben, wenn er spielen darf: "Ich schätze ihn, er hat sein Herz hier auch immer auf dem Platz gelassen."

Einen Fehlstart wie in den beiden letzten Spielen würde Kauczinskis Truppe gern vermeiden. Zwar sei er froh, dass die Mannschaft flexibel auf das Spiel des Gegners reagieren können, dennoch stellte Kauczinski klipp und klar fest: "Wir haben den Anspruch, wollen, dass die Dinge auch von Anfang an funktionieren." Dass es zuletzt nicht so klappte, habe mit den Ausfällen der Routiniers Marco Hartmann und Sebastian Mai zu tun.

"Da kommen dann Jungs rein, die lange nicht gespielt haben - die müssen sich erstmal finden", bat der Gelsenkirchener um Verständnis. Einer wie Robin Becker habe aber beim 3:1 in Halle nur 20 Minuten gebraucht, sich ins Spiel hineinzubeißen, das fände er beachtlich, so Kauczinski. Nicht alles könne auch beim Spitzenreiter schon immer perfekt laufen: "Wir sind noch eine Mannschaft in der Entwicklung", gab der Coach zu bedenken.

Letztes Punktspiel voll angehen

Nichtsdestotrotz freut er sich über Platz eins. Vor allem wegen der Fans, der Mitarbeiter, die Dynamo beim Neuaufbau unterstützten: "Ich freue mich mehr für die Leute, denen wir etwas zurückgeben können." Er selbst wollte die Herbstmeisterschaft für sich nicht überbewerten: "Wir mussten ja absteigen, um Erster zu werden", relativierte er Glückwünsche zum Vorstoß an die Spitze.

Den Vorsprung auf die Konkurrenz will er aber allemal am Sonnabend ausbauen oder zumindest in der jetzigen Höhe verteidigen, deswegen will der 50-Jährige auch keine Leistungsträger für das Pokalspiel am Dienstag, für das schon 53.000 Geistertickets verkauft werden konnten, schonen. "Darmstadt spielt noch keine Rolle", bekräftigte Kauczinski, "wir wollen dieses letzte Punktspiel voll angehen, dieses letzte Spiel gewinnen."