Dynamo Dresden will in Nürnberg Powerfußball zeigen

Dresden. Der Respekt vor dem 1. FC Nürnberg ist bei Dynamo durchaus vorhanden. Man weiß bei der Sportgemeinschaft, wie gut die Franken nach vier Siegen am Stück drauf sind. Nichtsdestotrotz wollen die Dresdner am Sonntag (13.30 Uhr) an der Pegnitz mutig auftreten und auch punkten. Trainer Guerino Capretti nennt den "Club" einen "richtig guten Gegner, der einen richtig guten Lauf hat". Doch der 40-Jährige stellte klar: "Wir wollen nach Nürnberg fahren, um dort etwas zu holen. Da rechnen wir uns was aus." Auch den ersten Sieg unter seiner Führung hält der neue Coach beim Tabellenvierten für möglich - "auch wenn es brutal schwer wird", so Capretti. Anzeige

Der Trainer möchte, dass seine Mannschaft in Franken forsch auftritt, sich nicht versteckt, sondern die Hausherren attackiert: "Dieses Spiel wollen wir mit richtig Power angehen." Dass seine Mannschaft in Bremen nur etwa eine Stunde lang und gegen St. Pauli zumindest eine Halbzeit lang gut aussah, dann merklich einbrach und der Gegner dominanter wurde, führt Capretti nicht auf fehlende Fitness seiner Spieler zurück. Dynamo habe nach gutem Beginn nur früher oder dann etwas später seine Struktur verloren, die Abstände nicht mehr so eingehalten und dann dem Gegner mehr hinterherlaufen müssen. Das sehe nicht nur nicht vorteilhaft aus, sondern ermüde dann wirklich.

#Capretti: "Wir wollen keine weiteren Ausfälle. Wir gehen sensibel mit dem Thema Corona um, vermeiden Kontakte, auch privat. Die Situation ist jedem bewusst. Aber es kann immer mal irgendwo etwas passieren. Wir machen uns da aber nicht verrückt." #FCNSGD #sgd1953 pic.twitter.com/AOsOvEs5o4 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 18. März 2022

"Wenn wir unsere Struktur verlieren, dann machen wir es dem Gegner einfach", glaubt der Deutsch-Italiener. Capretti hofft, dass sein Team diesmal länger die eigene Ordnung aufrechterhält: "Wenn wir es schaffen, unsere Spielstruktur über 90 Minuten aufrechtzuerhalten, dann geben wir dem Gegner auch weniger Räume zu bespielen." Dann habe man mehr Ballbesitz, könne mehr Spielanteile für sich verbuchen. Die Abstände dürften nicht zu groß werden, das Verhalten der einzelnen Ketten müsse bis zuletzt gut abgestimmt sein.

Im Abstiegskampf Boden gutmachen

Obwohl nach Patrick Wiegers, Panagiotis Vlachodimos (beide Reha nach Kreuzbandriss), Sebastian Mai (Bänderriss), Luca Herrmann (Knieprobleme) und Chris Löwe (Bänderriss) nun auch Ransford-Yeboah Könisgdörffer und Kevin Ehlers (beide Muskelfaserriss am Hüftbeuger) ausfallen, sieht Capretti keinen Grund, seine ehrgeizige Zielstellung für die Nürnberg-Reise herabzusetzen. Die jüngsten Ausfälle seien bitter, "aber die Jungs, die dahinter sind, wittern ihre Chance". So könnte für Königsdörffer Brandon Borrello oder Vaclav Drchal in die erste Elf rücken. Welche Lösung er genau präferiert, verriet Capretti aber natürlich nicht. Beide Spieler hätten ihre Stärken. Der Australier Borrello arbeite beispielsweise sehr gut gegen den Ball, der Tscheche Drchal sei indes sehr schnell und habe einen guten Schuss, habe aber noch Reserven beim ersten Kontakt.