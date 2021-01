Dynamo Dresden will mit Pascal Sohm im Gefrierschrank München bestehen

München. Die Mini-Winterpause ist vorbei. An diesem Montagabend startet Dynamo Dresden bei Aufsteiger Türkgücü München ins neue Pflichtspieljahr und die Restsaison der 3. Fußball-Liga . Die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Schultes (Betzigau) beginnt um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße – bei eisigen Temperaturen von -8 °C!

Löwe noch nicht im Kader

Bereits zumindest wieder im Kader beim zuletzt acht Spiele in Serie ungeschlagenen Tabellenführer steht Paul Will, der nach seinem Ende November beim 3:0-Sieg in Duisburg erlittenen Außenbandeinriss wieder fit ist. Patrick Wiegers, der zuletzt wegen Problemen an der Hand pausieren musste, steht als Ersatztorwart zur Verfügung.