Dynamo Dresden will ohne zu große Ehrfurcht beim HSV bestehen

Dynamo-Coach Schmidt fordert freches und mutiges Auftreten

Doch natürlich wollen auch die Gastgeber bei ihrer Heimpremiere den rund 17 000 erwarteten Zuschauern im Volksparkstadion etwas bieten: attraktiven Offensivfußball nämlich. Auch Schmidt erwartet dominante Hamburger: „Das ist ihr Stil, dass sie mit breiter Brust versuchen, das Spiel an sich zu reißen. Man muss darauf mental eingestellt sein, sich nicht einschüchtern lassen und ruhig bleiben, auch wenn man vielleicht mal nicht so viel Ballbesitz hat. Wir müssen Paroli bieten, frech auftreten und versuchen, das Spiel zu gewinnen“, so der SGD-Coach, der zudem weiß: „Zu mutig gibt es bei unserer Mannschaft nicht, weil sie einfach vom Charakter her so spielen will. Aber natürlich müssen wir ein paar Dinge beachten, dass wir nicht ins offene Messer rennen.“