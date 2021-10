Dynamo Dresden wird Ibrahima Traoré nicht verpflichten

Dresden. Es hatte sich schon länger angedeutet, nun hat Dynamo Dresden auch offiziell erklärt, von einer Verpflichtung des Offensivallrounders Ibrahima Traoré abzusehen. Sport-Geschäftsführer Ralf Becker sagte nach dem 4:0-Sieg der Dresdner im Testspiel gegen den Drittliga-Vierten Viktoria Berlin zum Fall Traoré: "Wir haben gute Gespräche geführt, aber am Ende war es nicht darstellbar. Wir wollen keine Dinge machen, die nicht zu uns passen, wo man sagt, man muss da was Verrücktes tun."

Es hätte mit dem Ex-Gladbacher passen können, er habe einen guten Eindruck gemacht, aber am Ende habe es finanziell nicht gepasst, so Becker. Ohnehin hätte der 33-Jährige noch einige Wochen gebraucht, um richtig fit zu werden, um dann auch in der Liga helfen zu können.