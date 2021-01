Dynamo Dresden wird kampflos „Herbst“-Meister

Dresden. Keine Zuschauer in den Stadien, massenhaft Spielausfälle, eine extrem kurze Winterpause und niemals öffentliches Training: Vieles ist in dieser Saison im deutschen Profifußball anders als sonst. Zu den Kuriositäten zählt auch, dass die Herbstmeister aufgrund des verspäteten Saisonbeginns erst im Januar 2021 feststehen.

Da am Montagabend der FC Ingolstadt mit Ex-Dynamo Stefan Kutschke sein Gastspiel beim TSV 1860 München mit 0:1 verlor, thront die SGD nach 19 von 38 Spieltagen weiter an der Tabelle nspitze – mit einem Punkt Vorsprung vor den „Schanzern“. Einen weiteren Zähler dahinter rangieren nun die „Löwen“, die das oberbayerische Duell durch einen Treffer ihres Torjägers Sascha Mölders in der 75. Minute für sich entschieden.

„Herbst“-Meisterschaft in trockenen Tüchern

Nur zwei Herbstmeister verpatzten Aufstieg

Das ist kein schlechtes Omen im Hinblick auf die angestrebte direkte Rückkehr des Absteigers ins deutsche Fußball-Unterhaus. Denn bevor die Dynamos zuletzt 2016 den Schritt in die 2. Bundesliga schafften, hatten sie ebenfalls die erste Saisonhälfte als Spitzenreiter abgeschlossen. Der Cheftrainer damals war Uwe Neuhaus, in dessen Kader auch die aktuellen SGD-Profis Marco Hartmann , Patrick Wiegers und Marvin Stefaniak standen.

Erst zweimal in der 2008 begonnenen Historie der 3. Fußball-Liga verpasste der Herbstmeister übrigens den Aufstieg. Ein mahnendes Beispiel findet sich in der vergangenen Saison. Da vergeigte Hinrundenprimus MSV Duisburg in der Schlussphase der Spielzeit noch die bereits im November 2019 eroberte Spitzenposition; am Ende fehlten zwei Punkte, um die ungeliebte 3. Liga hinter sich zu lassen. Und schon 2013 war Herbstmeister VfL Osnabrück letztlich in der Relegation gescheitert. Der Gegner und strahlende Sieger damals: Dynamo Dresden.