Dynamo Dresdens Agyemang Diawusie vor einem Wechsel in die Türkei?

Dresden. Fünfmal kam Agyemang Diawusie in dieser Saison in der 2. Bundesliga für Dynamo Dresden zum Einsatz, 157 Minuten war er auf dem Rasen. Nach einer Hinrunde als Ergänzungsspieler könnte der 23-Jährige nun kurz vorm Absprung bei den Schwarz-Gelben stehen. Nach SPORT BUZZER-Informationen hat der türkische Club Samsunspor Interesse am Rechtsaußen.

Diawusie spielt seit Juli 2020 für die SGD und hat einen bis Sommer 2022 gültigen Vertrag. Der Deutsch-Ghanaer brachte es in dieser Saison auf eine Torvorlage, in den jüngsten drei Partien berief ihn Cheftrainer Alexander Schmidt nicht mal mehr in den Kader. Dort fehlten auch Pascal Sohm und Philipp Hosiner, die ebenfalls mit einem Wechsel in dieser Winterpause in Verbindung gebracht werden.