Dynamo Dresdens Außenverteidiger Becker zurück im Training

Dresden. Die Personalsituation entspannt sich zumindest ein bisschen: Gerade noch rechtszeitig vor Beginn der englischen Woche mit den Spielen in Lübeck (Sonnabend), gegen Zwickau (Dienstag) und auswärts in Ingolstadt (24. Oktober) hat sich Dynamo Dresdens Außenverteidiger Robin Becker wieder fit gemeldet. Am Mittwoch nahm er erstmals seit mehr als drei Wochen, als er sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte, wieder am Mannschaftstraining der Schwarz-Gelben teil.

„Ich fühle mich gut, freue mich, dass ich wieder voll im Training dabei sein und mit den Jungs auf dem Trainingsplatz stehen kann. Die Muskulatur hat problemlos gehalten“, sagte der 23-Jährige. Bereits am Dienstag hatte sich Linksverteidiger Jonathan Meier nach überstandenem Infekt zurückgemeldet. Luka Stor (Bänderriss), Justin „Leo“ Löwe (Aufbautraining nach Schulter-OP) und Marco Hartmann (muskuläre Probleme) befinden sich weiter im Aufbautraining. Pascal Sohm (Sprunggelenksprobleme) arbeitet individuell in der Reha.

Nur das Wetter meinte es am Mittwoch nicht gut mit den Drittliga-Profis. Dauerregen machte die Rasenplätze der Walter-Fritzsch-Akademie unbespielbar. Doch die Sportgemeinschaft hatte bekanntermaßen vorgesorgt und zusätzlich einen Kunstrasenplatz bauen lassen, den die Dynamos am Mittwoch einweihten. Mussten sich die Verantwortlichen noch im vergangenen Winter bei Schneefall oder gefrorenen Böden kurzfristig in Dresden nach einem geeigneten Ausweichplatz umschauen, hat Cheftrainer Markus Kauczinski seit dieser Saison die Alternative auf dem SGD-Gelände am Messering.