Dynamo Dresdens Befreiungsschlag bleibt aus: Torlos gegen Kiel

Dresden. Der erhoffte Befreiungsschlag für Dynamo Dresden ist auch am Karsonnabend ausgeblieben. Im Heimspiel der 2. Bundesliga trennten sich die Schwarz-Gelben mit einem 0:0-Unentschieden von Holstein Kiel. Damit bleiben sie auch im 13. Rückrundenspiel sieglos, nur ein Punkt liegt im Osternest – zu wenig, um im Kampf gegen den Abstieg Boden gutzumachen. Vor 21.544 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion, davon 400 Kieler Fans, stimmte zwar der Kampfgeist der SGD, phasenweise nicht aber die Kreativität. Anzeige

Wenig Torgefahr von den Störchen

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden kommt gegen Holstein Kiel nicht über ein 0:0 hinaus. ©

Capretti wollte diesmal mehr Präsenz im Mittelfeld. Doch fast wäre Dynamo mit der ersten Aktion des Spiels in Rückstand geraten. Mittelstürmer Kwasi Okyere Wriedt, der in der Vorwoche mit seinem Treffer Kiels 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV besorgt hatte, schlenzte den Ball vom rechten Strafraumeck mit links. Seine Mischung aus Flanke und Torschuss flog über Torwart Kevin Broll hinweg und klatschte an die Latte. Großes Glück für die Sportgemeinschaft!

Danach kamen die Gastgeber aber gleich gut ins Spiel, ließen phasenweise Ball und Gegner laufen und pressten bei Kieler Ballbesitz früh. Es war ein anderer, gegenüber dem Sandhausen-Spiel verbesserter Auftritt, auch wenn die großen Torchancen diesmal zunächst nicht herausspringen wollten. Dafür konnten die Dresdner mit einer signifikant besseren Zweikampfstatistik aufwarten, da sie vor der Pause fast zwei Drittel der direkten Duelle für sich entschieden.

Über weite Strecken strahlten aber auch die „Störche“ wenig Torgefahr aus. Erst in der 31. Minute wurde es wieder gefährlich für die SGD: Reese lief mit dem Ball auf und davon, schloss dann aber aus einem relativ spitzen Winkel ab und Torwart Kevin Broll klärte per Fußabwehr. Nun nahm die Partie etwas an Fahrt auf und auch Dynamo kam zu einer ersten guten Gelegenheit – und dem einzigen Schuss aufs Tor vor der Pause: Torwart Gelios faustete den Ball vor die Füße von Michael Sollbauer, dessen Schuss aber von Van den Bergh kurz vor der Linie geblockt wurde (36.).

Broll und Gelios parieren

Im direkten Gegenzug hätte es dann fast im Dresdner Tor geklingelt, diesmal aber war Broll bei Lewis Holtbys Direktabnahme mit dem Arm zur Stelle (37.). Es blieb beim 0:0 vor der Pause und die Heimelf war mit diesem Spielstand sicher etwas glücklicher. Wirklich verdient wäre aber auch eine Gästeführung nicht gewesen, denn vorm Gehäuse der Dynamos war Kiel einfach nicht effizient.



DURCHSCROLLEN: Die Noten zum Spiel (1) Kevin Broll: Muss nach 25 gespielten Sekunden erstmals dem Ball hinterherschauen, ein Schlenzer des Kielers Wriedt landet aber an der Latte des Dresdner Tors. Ansonsten in Durchgang eins zunächst mit einem eher ruhigen Arbeitstag, da Dynamo das Spiel in den ersten 30 Minuten in die Hand nimmt und sich Kiel weitestgehend passiv verhält. In den Aktionen, wo er gebraucht wird, auf dem Posten. Bärenstarke Paraden gegen Reese in der 31. und Holtby in der 37. Minute. Auch im zweiten Durchgang mehrfach gefordert und immer ein sicherer Rückhalt. Note: 2 ©

Nach dem Seitenwechsel profitierte Kevin Broll davon, dass Reese bei seinem Abschluss aus guter Position den Ball nicht richtig traf (47.). Auf der Gegenseite feuerte dann Paul Will einen Warnschuss aus 25 Metern ab, den Gelios im Kieler Tor aber hielt (48.). In der 53. Minute spitzelte Christoph Daferner per Fuß dem Holstein-Keeper den Ball aus den Händen, der kam mit einem Hechtsprung außerhalb des Strafraums gerade noch für Königsdörffer ans Spielgerät. Kein Handspiel, wie viele Zuschauer dachten, sondern eine Kopfballabwehr. Alles korrekt also.

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel Guerino Capretti (Trainer SG Dynamo Dresden): "Wir haben zu Null gespielt, das ist uns schon lange nicht mehr gelungen. Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, die mit Herz gespielt hat, eine gewisse Leidenschaft hatte, ein anderes Gesicht gezeigt hat als in Sandhausen. Es war ein umkämpftes Spiel, es ging darum, schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr 50/50-Bälle gewonnen hätten und es sauberer und effizienter in der gegnerischen Hälfte ausspielen. Ich kann aber keinem Spieler einen Vorwurf machen. Schade, dass wir am Ende keinen Punch mehr setzen konnten. Aber letzten Endes kann man auf diese leidenschaftliche Leistung aufbauen." ©

Nach einer Stunde Spielzeit holte sich Außenverteidiger Michael Akoto seine 5. Gelbe Karte ab (61.), er fehlt gesperrt beim nächsten Auswärtsspiel am Freitag bei Fortuna Düsseldorf. Will probierte es danach noch mal aus der Distanz, wieder parierte Gelios (66.). Es war Wills letzte Aktion, denn kurz darauf verließ er bei einem Doppelwechsel für Julius Kade den Platz, zudem kam Schröter für Diawusie (66.). Kurz darauf brachte Capretti noch Weihrauch für Sebastian Mai (73.).

Anrennen zu zaghaft

Jetzt war wieder mehr Kreativität auf dem Platz. In der Schlussviertelstunde lauerten beide Mannschaften noch auf den Lucky Punch, das ganz große Risiko scheuten aber beide Truppen. Verständlich auf Seiten der Kieler, die mit einem Unentschieden auswärts zufrieden sein konnten. Für die Sportgemeinschaft aber ist ein Remis zu wenig. In der 85. Minute zog Capretti seine letzten Wechseloptionen: Borrello und Giorbelidze kamen für Königsdörffer und Geburtstagskind Chris Löwe (85.).

In der 89. Minute war sie dann da, die Dresdner Möglichkeit fürs Goldene Tor. Der Ball landete halbrechts vor den Füßen von Schröter, doch van den Bergh blockte den Schuss des Ex-Zwickauers zur Ecke. Die brachte nichts ein. Dann die Nachspielzeit: Als Korb und SGD-Toptorschütze Daferner zu Boden gingen, blieb der Pfiff von Schiedsrichter Robert Kampka aus (90.+2). Mit der letzten Aktion köpfte Akoto noch mal deutlich drüber, doch es blieb beim torlosen Remis.