Dynamo Dresdens Bierstreit: Teilerfolg – aber kein Endergebnis

Noch nichts in Stein gemeißelt

Feldschlößchen und Dynamo, das klang jahrelang nach Friede, Freude, Eierkuchen – zumindest was das Bild nach außen betrifft. Hinter den Kulissen lief es, zumindest in letzter Zeit, nicht ganz so gut. Dynamo hat eine Brauerei gefunden, die mehr zahlt – Radeberger. So sah Feldschlößchen die Rote Karte. Wie oft bei solchen subtilen Entscheidungen erfuhr der „Partner“ erst sehr spät davon.

Feldschlößchen ging in Berufung und zog vor das OLG. In wenigen Sekunden war am Mittwoch alles vorbei: „Ich nehme die Berufung zurück“ erklärte der Anwalt der Brauerei. Das ist allerdings noch kein Sieg für Dynamo, noch ist nichts in Stein gemeißelt. Es ging nur um die einstweilige Verfügung. Bei einem möglichen Hauptsacheverfahren könnte es ein anderes Ergebnis geben, so Onusseit. Es kann also noch dauern, bis endgültig feststeht, was im Stadion fließt: Feldschlößchen oder Radeberger. Aber über den Bau der Waldschlösschenbrücke wurde ja auch noch verhandelt, als schon lange Autos drüber fuhren.