Dynamo Dresdens Broll gibt sich gegen Aueals Doktor Jekyll und Mister Hyde

Dresden. Am Ende ging es gut – und den Schaden hatte sein Auer Kollege Martin Männel: Dynamo-Keeper Kevin Broll war doppelt froh, dass seine Mannschaft das Sachsenderby im coronabedingt leeren Erzgebirgsstadion mit 1:0 (0:0) für sich entscheiden konnte. Der meist in Grün spielende Schlussmann der Schwarz-Gelben präsentierte sich am Sonntag, als ob er wie Doktor Jekyll und Mister Hyde zwei Gesichter hätte. Auf der einen Seite konnte sich „Brollo", wie ihn alle bei der SGD nennen, im Herauslaufen und vor allem auf der Linie mit starken Paraden auszeichnen, auf der anderen Seite unterliefen ihm allein in der ersten Halbzeit mindestens vier Fehlabspiele, darunter zwei richtige „Böcke", die zu Gegentoren hätten führen können.

Das wurmte den Torwart, der für klare Worte bekannt ist und sich diesmal auch kein gutes Zeugnis ausstellte: „Das war eine glatte Note Sechs in der ersten Halbzeit – fußballerisch.“ Das Spiel mit dem Ball am Fuß wollte an diesem Tag beiden Keepern nicht wirklich gut gelingen, sie erwiesen sich wiederholt als Vorlagengeber. Martin Männel, Aues Spielführer und seit Jahren die Identifikationsfigur im „Schacht“, erwischte es aber richtig schlimm, als er Ransford-Yeboah Königsdörffer das 1:0 quasi auf dem Tablett servierte. Aues Teamchef Marc Hensel vermied harsche Kritik an seinem Kapitän, doch sein Fazit zum Spiel offenbarte, wie nahe ihm die unglückliche Niederlage ging: „Das war ein ganz finsterer, ein rabenschwarzer Tag für uns.“

DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel. (1) Kevin Broll: Der Dresdner Schlussmann kam eigentlich gut rein, parierte stark im Eins-gegen-eins gegen Nazarov (5.). Dann war er bei Jonjics Flachschuss (10.) und Nazarovs Fernschuss (16.) zur Stelle. Doch sein Passspiel mit den Füßen war alles andere als gut, da unterliefen ihm zum Teil krasse Fehlabspiele – Baumgarts Großchance (20./vorbei) hatte er erst ermöglicht. Doch hinten war er nicht zu bezwingen, rettete reihenweise gegen Kühn (48.) und Nazarov (62., 63., 79.). In der Nachspielzeit war er auch da, wo er stehen musste. Note 3,5