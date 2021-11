Dynamo Dresdens Christoph Daferner fiebert dem Duell der Torjäger entgegen

Dresden. Als er selbst noch im Nachwuchs gespielt hat, da hat er schon mit Bewunderung die Tore von Rouwen Hennings verfolgt: Christoph Daferner (23) weiß nur zu gut, was der Torjäger von Fortuna Düsseldorf alles drauf hat. Inzwischen ist der Knipser der Rheinländer zwar schon 34, aber mit sechs Treffern in der Liga und zweien im DFB-Pokal mal wieder bester Torjäger seiner Mannschaft. Mit der gastiert der Blondschopf, geboren in Bad Oldesloe und beim Hamburger SV ausgebildet, an diesem Sonntag um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. Dort trifft er auf Dynamo Dresdens besten Schützen Daferner, der sich sehr auf den Vergleich mit dem nimmermüden Oldie freut.

Daferner: "Muss mir eine gewisse Lockerheit bewahren"

“Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, weil ich schon mit 14, 15 Bundesliga und 2. Bundesliga angeschaut habe. Da ist er mir auch schon immer aufgefallen beim KSC. Es ist einfach geil, sich mit solchen Spielern zu messen”, sagt Daferner vor der wichtigen Partie im Tabellenkeller. Der Dresdner, der in dieser Saison fünfmal im Bundesliga-Unterhaus und einmal im Pokal getroffen hat, scheut den Vergleich mit dem erfahrenen Angreifer der Düsseldorfer nicht. Doch wenn Hennings am Sonntag trifft, er selbst nicht, aber Dynamo trotzdem gewinnt, dann könnte Daferner gut damit leben, denn Eitelkeit ist ihm fremd, Teamgeist nicht: “Es geht jetzt nicht um uns beide, sondern es geht um Dresden gegen Düsseldorf. Wir wollen ein gutes Spiel machen, ich will ein gutes Spiel machen - und drei Punkte holen.”

Daferner freut sich, dass er in der Dresdner Offensive wieder mit mehr Unterstützung rechnen kann. So warten Brandon Borrello - wie er ein Ex-Freiburger - und Patrick Weihrauch auf ihre Rückkehr auf den Platz. Auch Ransford-Yeboah Königsdörffer zeigte bei der U20 ansteigende Form, traf im Länderspiel gegen Frankreich zum 3:2-Sieg. Es dürfte für die Düsseldorfer schwieriger werden, Dynamos zuletzt stark auf Daferner zugeschnittenes Offensivspiel zu stören. Zuletzt hatte Daferner zwar wie immer viel zu laufen, kam aber mangels geeigneter Anspiele selten zum Abschluss. Vorwürfe an die Kameraden verkneift er sich aber: "Na klar, war ich dann ab und zu frustriert, aber ich bin keiner, der die Schuld bei anderen sucht. Ich bin sehr selbstkritisch und schaue mir nach jedem Spiel meine eigenen Szenen an und gucke, wo ich mich besser verhalten kann, Reaktionen nicht so gut waren."