Dynamo Dresdens Co-Trainer Scholz vor Schalke-Duell: „Ich habe schon Gänsehaut“

Dresden. Diese Dynamo-Bilanz lässt sich sehen: Gegen den FC Schalke 04 stehen in den bisherigen neun Pflichtspielen fünf Heimsiege sowie auswärts je zwei Unentschieden und Niederlagen zu Buche. Nur einmal, beim Freundschaftskick zur Eröffnung des neuen Rudolf-Harbig-Stadions im September 2009, siegten die „Knappen“ bei der Sportgemeinschaft. Am Sonnabend müssen die Schwarz-Gelben allerdings mal wieder auswärts ran: in der Veltins-Arena auf Schalke im ersten Zweitliga-Duell, das die beiden Vereine gegeneinander bestreiten. Anzeige

„Gute Gegner oder große Namen stehen uns“

Bislang waren sie sich nämlich nur einmal im DFB-Pokal begegnet, als Dynamo den Königsblauen deren bislang einziges Erstrundenaus seit der Wende bescherten – Eilers, Fiel und Co. behielten 2014 mit 2:1 gegen Stars wie Klaas-Jan Huntelaar und Julian Draxler die Oberhand. Keiner aus dem aktuellen Dresdner Kader war damals schon dabei – auch nicht Ersatzkeeper Patrick Wiegers, der erst drei Wochen später unterschrieb. Die insgesamt acht Bundesliga-Begegnungen liegen natürlich noch länger zurück. „Oh, 30 Jahre her“, erinnert sich Co-Trainer Heiko Scholz bei Dynamo-TV an das erste Aufeinandertreffen beider Teams am 2. November 1991, als er in der Dresdner Offensive auflief. „Wir haben 1:1 gespielt im alten Parkstadion vor knapp 50.000 Zuschauern“, weiß er noch.

Mit einem Dresdner Traumstart, denn Uwe Rösler hatte in der 5. Minute dem späteren DFB-Torwart Jens Lehmann in dessen erster Bundesliga-Saison – S04 war 1991 aufgestiegen – ein frühes Ei ins Nest gelegt. „Das war für uns damals ein wichtiges Spiel, wir waren am Anfang der Bundesliga immer Außenseiter. Auf Schalke einen Punkt zu holen, war schon eine ordentliche Leistung“, ordnet Scholz ein.

Am Sonnabend gilt das umso mehr, sind die klar favorisierten Schalker – doch neben St. Pauli die Zweitliga-Mannschaft der Stunde – und diesmal ist Dynamo der Aufsteiger und hat zudem fünf der jüngsten sechs Punktspiele verloren. „Wir werden uns darauf fokussieren, dass die Defensive gut steht. Das haben wir gegen Nürnberg ganz gut hinbekommen bis auf eine Schläfrigkeit“, bezieht sich Dynamo-Torwart Kevin Broll auf die 0:1-Heimpleite gegen die Franken und macht klar: „Gute Gegner oder große Namen stehen uns. Davor verstecken wir uns nicht, das haben wir uns letzte Saison erarbeitet.“

„In Gelsenkirchen zu kicken, ist ein Traum“

Größere Erfahrungen auf Schalke hat bei den aktuellen Dynamos aber bislang nur Heiko Scholz gesammelt – als Co-Trainer des MSV Duisburg gab es für ihn dort allerdings nie etwas zu holen. Der aktuell verletzte Tim Knipping kassierte 2017 mit Sandhausen im Achtelfinale gegen Schalke eine 1:4-Heimpleite. Und fast auf den Tag genau vor vier Jahren flog auch Agyemang Diawusie durch eine 1:3-Niederlage mit dem SV Wehen Wiesbaden gegen den Ruhrpott-Traditionsclub aus dem Pokal. Chris Löwe fehlte 2012 beim BVB-Gastspiel, stand im Revierderby aber bei zwei Heimspielen der Dortmunder im Kader, ohne zum Einsatz zu kommen.

Im Gegensatz zu vielen aktuellen SGD-Profis war der 32-Jährige aber zumindest schon auf der Welt, als sich Dynamo und Schalke zuletzt in Punktspielen duellierten. Der letzte Vergleich bei Schalke 04 endete passend zum Vereinsnamen 0:4, allerdings aus Dresdner Sicht. Und der 2:1-Heimsieg der Schwarz-Gelben am 20. Mai 1995 nützte nichts mehr. Seit einer Woche standen sie damals schon als Absteiger fest – sowohl aus sportlichen als auch wirtschaftlichen Gründen, die zum Lizenzentzug geführt hatten.