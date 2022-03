Dynamo Dresdens Diawusie wird für Geduld belohnt: "Habe immer Gas gegeben"

Dresden. Im Winter war er noch weg vom Fenster, hätte sich einen neuen Verein suchen können, doch er blieb bei Dynamo Dresden und wartete auf seine Chance: Agyemang Diawusie hatte bei den Schwarz-Gelben keine leichte Zeit, denn bei Trainer Alexander Schmidt war er hintendran. Doch der Ex-Ingolstädter wurde für seine Geduld und seinen Trainingseifer belohnt, denn unter Schmidts Nachfolger Guerino Capretti spielt er wieder. Beim 1:1 in Nürnberg stand der 24-Jährige am vergangenen Sonntag sogar in der Startelf. Das erste Mal überhaupt in dieser Saison – nach zuvor fünf Kurzeinsätzen in der Hinrunde und vier Minuten beim 1:2 in Bremen. Auf der Position des verletzten Ransford-Yeboah Königsdörffer kickte er stark, bereitete vor der Pause das Ausgleichstor von Christoph Daferner vor und hatte später sogar die Chance zum Siegtreffer. Anzeige

Dass er die nicht nutzen konnte, das grämt ihn zwar noch, aber nichtsdestotrotz ist der Deutsch-Ghanaer froh, dass er wieder gebraucht wird und auch ohne Tor helfen konnte. Dafür hat er hart gearbeitet: „Grundsätzlich habe ich in den letzten Monaten immer Gas gegeben, jedes Training genutzt“, erzählt er. Erfahren hat er von seiner Einsatzchance in Franken erst kurz vor dem Spiel: „Final hat es mir der Trainer einen Tag vorher gesagt. Das war schön, in meiner Heimatstadt mein erstes Spiel in der Startelf in der 2. Liga zu machen. Das war sehr erfreulich, meine ganze Familie war auch vor Ort.“

An so einen schönen Moment hätte er im Winter nicht zu denken gewagt, da hätte Diawusie den Verein verlassen können. Dynamo hätte das in die Karten gespielt, Schmidt setzte nicht mehr auf ihn. Gerüchte gab es damals mehrfach, doch ernsthaft beschäftigt hat sich der da noch Geschmähte nach eigener Aussage mit einem Wechsel nicht. Nur ins Ausland wäre die Diawusie gegangen, „aber da hat sich nichts wirklich ergeben“. Auch am Gerücht, die Türken von Samsunspor hätten ihn haben wollen, sei nichts dran gewesen, stellt Diawusie klar. „Es gab nur Anfragen aus der 3. Liga, darauf hatte ich nicht so wirklich Lust im Winter“, berichtet er. „Da habe ich mir gedacht, dass ich lieber hier meine Chance nutze und alles reinwerfe.“ Er blieb auch die ganze Zeit in Dresden, schlug Einladungen zu Probetrainings aus. Nun hat sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt.

"Werden auf jeden Fall die Klasse halten"

Dass er seinen Einsatz im Max-Morlock-Stadion auch der Verletzung Königsdörffers zu verdanken hat, weiß Diawusie sehr wohl. „Er hat super gespielt auf der linken Seite. Durch seinen Ausfall bin ich da reingerutscht. Ich will ihn bestmöglich vertreten, mich reinspielen“, erklärt der Nachrücker. Auf jeden Fall sieht sich der Königsdörffer-Vertreter als Gewinner des Trainerwechsels, denn unter Schmidt hatte er nur noch wenig Hoffnung auf Einsatzzeit. Dass er noch mal spielen würde, „das hätte vor zwei, drei Monaten keiner gedacht“, so der schnelle Außenbahnspieler. „Jetzt bin ich wieder da“, freut er sich. Im Fußball könne es eben immer schnell gehen.