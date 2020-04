Dynamo Dresdens Dzenis Burnic erleidet Bänderdehnung

Dresden. Dynamos Mittelfeldspieler Dzenis Burnic hat sich eine Bänderdehnung im linken Sprunggelenk zugezogen und kann vorübergehend nicht am Trainingsbetrieb des Zweitliga-Teams teilnehmen. Das ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung am Mittwoch im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden.