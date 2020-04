Dynamo Dresdens eSport-König: Justin Löwe überzeugt an der Konsole

Dresden. Eine Karriere als eSportler? Fußball-Profi Justin Löwe wäre nicht abgeneigt. „Ich hätte nichts einzuwenden, meine Freundin vielleicht eher“, scherzte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Zweitligisten Dynamo Dresden und ergänzte: „Medial ist das Interesse zuletzt stark gewachsen, viele Vereine haben inzwischen auch eine Abteilung. Vielleicht wird es ja auch bei Dynamo irgendwann noch ein Thema. Es gibt aber Wichtigeres.“

Dynamos Mitglieder haben sich als höchstes Vereinsorgan noch gegen ein Engagement im eSport-Bereich ausgesprochen. Doch für das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierte eFootball-Turnier „Bundesliga Home Challenge“ machten auch die Sachsen eine Ausnahme. An vier Spieltagen duellierten sich in den vergangenen Wochen 29 Clubs der 1. und 2. Bundesliga sowie ein Schiedsrichter-Team.

„Spaß steht im Vordergrund“

Ab dem zweiten Spieltag durfte auch Löwe seine Fähigkeiten unter Beweis stellen und spielte sich neben Marcel Gramann vom „404 Multigaming“-Team als Dynamo-Stammkraft fest. In seinen drei Partien blieb er ungeschlagen. „Der Spaß steht im Vordergrund. Aber als Sportler bist du im Wettkampf, egal was du machst. Du willst gewinnen, beißt dich rein und bist auch etwas angespannt“, erklärte der Mittelfeldspieler.

DURCHKLICKEN: Justin Löwe bei der SG Dynamo Dresden 29. Oktober 2016: Doppelpacker Justin Löwe beim Spiel der A-Jugend gegen Hertha BSC Berlin (3:1). ©

Besonders motiviert sei er vor seiner letzten Partie gegen den sächsischen Rivalen RB Leipzig gewesen. „Du vertrittst in diesem Bereich Dynamo Dresden. Wenn du dann gegen Leipzig spielst, ist da natürlich ein besonderer Anreiz zu zeigen, in Sachsen gibt es nur uns, mehr nicht“, erklärte der 21-Jährige und feierte letztlich einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Leipzigs Jungprofi Tom Krauß. „Das Tor in Aue war aber wesentlich emotionaler“, gibt Löwe trotz des kleinen Prestige-Erfolgs zu.

Status Ergänzungsspielers

Am 1. April 2019 erzielte der Mittelfeldspieler ausgerechnet im emotionalen Sachsen-Derby bei Erzgebirge Aue sein erstes und bisher einziges Zweitliga-Tor seiner noch jungen Karriere. Seitdem bekam er nur selten die Gelegenheit nachzulegen. Denn bisher kam das Eigengewächs nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus. Waren es in der vergangenen Saison noch 123 Minuten in vier Partien, durfte er in der aktuellen Spielzeit nur einmal über fünf Minuten ran. „Mit Blick auf die Statistik kann ich sportlich nicht zufrieden sein. Trotzdem fühle ich mich pudelwohl, gehe jeden Tag gern zum Training“, erklärte Löwe.

Auch an der Spielkonsole lebt er diese Einstellung. „Jeder hat seine eigene Taktik oder Spielertypen, mit denen er auf dem virtuellen Feld am besten zurechtkommt. In dem Spielsystem, das ich spiele, passe ich nicht so gut rein“, erklärte er und scherzt: „Deswegen habe ich immer für gute Stimmung auf der Bank gesorgt. Da nehme ich keine Rücksicht auf Namen.“