Dynamo Dresdens Ex-Spieler Terrazzino heuert in Paderborn an

„Marco verfügt über viel Erfahrung, die wir in unserer jungen Mannschaft gut gebrauchen können. Mit ihm haben wir eine wertvolle Alternative für unseren Angriff gewonnen“, so Paderborns Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.

Dynamo Dresdens Ex-Spieler Patrick Ebert heuert in Xanthi an

In der Rückrunde der Vorsaison war der gebürtige Mannheimer vom SC Freiburg an Dynamo Dresden ausgeliehen. In 14 Spielen für die Schwarz-Gelben erzielte er zwei Tore. Den Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte aber auch er nicht verhindern. Im Sommer wurde Terrazzinos Vertrag in Freiburg aufgelöst.