Dynamo Dresdens Generalprobe an der Alten Försterei steht kurz bevor

Dresden. Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu, bereits in einer Woche startet für Dynamo Dresden das Abenteuer 2. Bundesliga. Doch bevor die Schwarz-Gelben am 24. Juli (13.30 Uhr) im eigenen Stadion im Aufsteigerduell den FC Ingolstadt erwarten, gastieren die Profis von Trainer Alexander Schmidt an diesem Sonnabend (14.05 Uhr/RBB + MDR live) beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Die Generalprobe bei den „Eisernen“ dürfte weitere Aufschlüsse darüber geben, mit welcher Stammformation Schmidt eine Woche später die „Schanzer“ empfängt.

