Dynamo Dresdens Geschäftsführer Wehlend kritisiert geringe Zuschauer-Quote

In Möglichkeiten denken

Die Entscheidung der Sächsischen Landesregierung, die am frühen Dienstagabend verkündete, dass eine Erhöhung der Zuschauerzahlen in den Fußballstadien des Freistaats nicht vorgesehen sei, trifft auf Unverständnis. „Dass, was wir aus der sächsischen Staatskanzlei hören stimmt uns tief traurig. Wir werden deshalb aber auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass mehr machbar ist, wenn man in Möglichkeiten denkt“, sagte Wehlend. Man müsse dem Fußball „in seiner Rolle, der er in der Gesellschaft einnimmt, gerecht werden“ forderte er.