Dynamo Dresdens Heinz Mörschel hat wieder Spaß und Selbstvertrauen

Dresden. Heinz Mörschel hatte sich von seiner ersten Zweitliga-Spielzeit mit Dynamo Dresden sicher etwas mehr Einsatzzeit erhofft, doch der 24-Jährige war in der laufenden Saison mehr Wechsel- als Stammspieler. Von 27 Partien bestritt der offensive Mittelfeldmann nur 13 in der Startelf. Zehnmal kam er als Joker zum Einsatz, viermal gar nicht, obwohl er weder zwischenzeitlich gesperrt noch verletzt war. Festspielen konnte er sich nur im Herbst, dann kam er meist nur noch wenige Minuten pro Spiel zum Einsatz. Ein Umstand, der sich nun aber ändern könnte, denn Mörschel fühlt sich unter dem neuen Trainer Guerino Capretti wieder wohler – und er kann offenbar sein spielerisches Potenzial auch besser abrufen. Anzeige

„Tore zu machen, das beflügelt einen immer“

Das war spätestens beim 2:1-Testspielsieg am Donnerstag in Görlitz unübersehbar, als Dynamo den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec gewann und Mörschel beide Tore beisteuerte. Der Profi, der sogar eine Einladung der Nationalmannschaft der Dominikanischen Republik ausschlug, will bei Dynamo wieder richtig angreifen, nachdem er Anfang Februar beim 1:4 gegen Hansa Rostock einen schwarzen Tag erwischte, nach 24 Minuten ausgewechselt und ausgepfiffen wurde. Bei Trainer Alexander Schmidt kam er danach nur noch eine Minute beim 0:0 gegen Paderborn zum Einsatz, wurde hinterher nicht mehr berücksichtigt, ehe Schmidts Nachfolger Capretti ihm wieder Kurzeinsätze und Hoffnung vermitteln konnte.

„Die letzten ein, zwei, drei Wochen haben mir auf jeden Fall gutgetan. Es macht Spaß, jetzt wieder an meine Leistung anknüpfen zu können. Ich hoffe, es geht so weiter“, sagte Mörschel nach der Partie in Görlitz. Er gestand, nicht zu bereuen, den Auswahllehrgang sausen gelassen zu haben: „Ich bin gerne hier, es macht Spaß, mit dem neuen Trainer zu arbeiten.“ Mit den Inhalten von Caprettis Programm könne er sich identifizieren.

Dass er wieder torgefährlicher wird, das war ansatzweise schon beim 1:1 in Nürnberg zu sehen, als er nach der Pause Agyemang Diawuisie gut in Szene setzte, der Ex-Ingolstädter setzte den Ball leider nur auf die Latte. Nun gegen Görlitz selbst zu treffen, war aber noch einmal ein echter Motivationsschub, eine große Portion Selbstvertrauen: „Für jeden Offensivspieler ist es gut zu wissen, dass man sich auf seine Stärken verlassen kann, dass es einfach wieder rollt.“ Mörschel gibt gern zu: „Tore zu machen, das beflügelt einen immer.“ Von daher tue ihm sein Doppelschlag gegen Liberec „extrem gut“.

„Meine Akzente nach vorn setzen“

Die Arbeit bei Dynamo bereitet ihm wieder mehr Freude. So fiel ihm die Entscheidung leicht, nicht zur Nationalmannschaft des Herkunftlandes seiner Mutter zu reisen, sondern in Dresden zu bleiben: „Ich will beim Team sein, die Philosophie des Trainers noch mehr verstehen. Es macht mir Spaß. Ich glaube, wir arbeiten alle gut zusammen. Ich glaube auch, es wird von Woche zu Woche besser.“ Die Mannschaft verstehe Caprettis Ansatz, wie er Fußball spielen lassen will, immer mehr und merke, „dass wir uns mehr Torchancen erspielen“.

Dass ihn Capretti zuletzt offensiver einsetzte, auch in Görlitz auf der Achterposition – das freut Mörschel. Im offensiven Mittelfeld spielt er am liebsten, wenngleich er sich auch die defensivere Sechs zutraut: „Auf der Acht kann ich auch torgefährlich werden und meine Akzente nach vorn setzen. Ich glaube, ich habe einen guten Abschluss.“