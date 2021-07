Dynamo Dresdens Heinz Mörschel: Vom Bankdrücker zum gefeierten Torschützen

Dresden. Sieben Treffer für Dynamo Dresden in der Rückrunde der vergangenen Saison kann Heinz Mörschel vorweisen – gemeinsam mit Toptorschütze Christoph Daferner Bestwert bei den Schwarz-Gelben. Doch daraus folgt keine Einsatzgarantie. Das musste der 23-Jährige, der im Januar vom KFC Uerdingen an die Elbe gewechselt war, beim 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Sonnabend am eigenen Leib erfahren. Anzeige

Weil Rückkehrer Julius Kade auf der Position im offensiven Mittelfeld den Vorzug erhielt, schmorte Mörschel auf der Ersatzbank, bis er in der 57. Minute für Neuzugang Luca Herrmann eingewechselt wurde. Doch genau zehn Minuten später explodierte er, rannte mit dem Ball durch die gegnerische Hälfte bis in den Strafraum, narrte noch schnell Verteidiger Keller und ließ Torwart Buntic mit einem Flachschuss zum 3:0-Endstand keine Chance (67.). Zwar profitierte er in dieser Szene von Ingolstadts Defensivschwäche. Die Fans im Stadion feierten Heinz Mörschel für sein sehenswertes Solo, das die Vorentscheidung brachte, natürlich trotzdem frenetisch.

Als Joker stach er damit ebenso wie Panagiotis Vlachodimos, auf dessen Konto eine Torvorlage geht, und Philipp Hosiner, der mit einem Pfostenschuss nur knapp an einem eigenen Treffer scheiterte. „Bei den Wechseln war kein Qualitätsverlust, Heinz Mörschel hat nach Einzelleistung ein Supertor gemacht“, lobt Chefcoach Alexander Schmidt den Mann aus der Dominikanischen Republik. Sein glückliches Händchen bei den Einwechslungen relativiert der Chefcoach: „Wenn ich die Ersatzbank so anschaue, glaube ich, kann ich jeden bringen. Die Kaderbreite ist eine unserer großen Stärken“, so der 52-Jährige, der gegen die Schanzer sein Kontingent ausschöpfte und fünf Wechsel vornahm. „Und es war kein einziger dabei, der irgendwie enttäuscht hat.“