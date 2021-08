Dynamo Dresdens Idol Kreische über Gerd Müller: "Er war kein Wackelfritze"

Dresden. Gerd Müller, der „Bomber der Nation“, verzauberte mit seinen Toren Generationen von Fußballern und Fußballfans. Der am Sonntag im Alter von 75 Jahren in einem Pflegeheim bei München verstorbene Torjäger hat auch Dynamo-Idol Hans-Jürgen Kreische schwer beeindruckt. Der 74-jährige Dresdner, einst selbst ein Ass vor dem gegnerischen Tor, spielte bei der Weltmeisterschaft 1974 in Hamburg mit der DDR-Auswahl gegen Müller und die DFB-Elf und hat die Bayern-Legende auch später noch einmal getroffen. Gegenüber dem SPORTBUZZER erinnert sich der vierfache DDR-Oberliga-Torschützenkönig an den gebürtigen Nördlinger. Anzeige

SPORTBUZZER: Was hat Gerd Müller in Ihren Augen ausgezeichnet? Hans-Jürgen Kreische: Er hat ein Gespür für die Situation gehabt, aus dem Nichts Tore gemacht. Er war bullig und konnte sich im Zentrum entsprechend durchsetzen, obwohl er nicht allzu groß war. Er hatte das Gespür, was nur wenige haben. Zudem war er sicher im Verwerten seiner Chance. Aus einer Chance hat er eben ein Tor gemacht – das hat ihn ausgezeichnet.

Sie konnten in Dresden früher kein Westfernsehen schauen, aber die Bundesliga ab und an auf Reisen ein wenig im TV gucken und Müller dann in Hamburg auf dem Platz ganz nah beobachten. Haben Sie sich dabei mal was abgucken können oder hatten Sie da Ihren eigenen Stolz als Dynamo-Torjäger und Auswahlspieler? Das hat mit Stolz nichts zu tun. Auf jeden Fall konnte man sich von diesem Mann viel abgucken. Ich habe zwar nicht wie er ganz vorn drin gespielt, aber seine Stärke, sich um die eigene Achse zu drehen und den Ball ins Tor zu bringen, das war beispielhaft. Er hatte eine tolle Orientierung, stand mit dem Rücken zum Tor, hat es nicht gesehen, wusste aber genau, in welche Ecke er den Ball spielen würde. Er war reaktionsschnell, ein Torjäger, der alles in sich vereint hat. Vielleicht war er aufgrund seiner Körpergröße im Kopfballspiel nicht ganz so stark, aber seine Technik war genial.

Gerd Müller schoss in 62 Spielen 68 Tore für die DFB-Elf, trat nach dem WM-Finale aber aus der Nationalmannschaft zurück. © imago images

Ein paar Elfmeter hat er verschossen, sonst hätte sein Torrekord aus der Bundesliga-Saison 1971/72 vielleicht heute noch Bestand... Elfmeter sind eine andere Geschichte, da haben noch ganz andere Größen welche verschossen.

Sie haben 1974 mit der Buschner-Auswahl gegen Müller & die Schön-Elf 1:0 gewonnen. Haben Sie ihn später noch mal getroffen? Ja, als ich beim Hamburger SV als Scout gearbeitet habe, gab es in der Arena in München eine Begegnung. Da haben wir uns auch gemeinsam fotografieren lassen und uns nett unterhalten. Nach dem WM-Spiel war ja kaum eine Gelegenheit dazu gewesen. Aber in München habe ich gemerkt, dass Müller ein ganz einfacher Mensch war, der die Nase kein bisschen oben hatte. Er war sehr bescheiden.

Wie war er in Hamburg auf dem Platz – redselig oder eher verschlossen? Ich war ja nicht sein direkter Gegenspieler, aber was ich mitbekommen habe war, dass er sein Ding gemacht hat. er hat nicht groß lamentiert oder gestikuliert, wie manche Spieler das tun. Er hat sein Ding gemacht, auf Gelegenheiten gewartet. Mit Franz Beckenbauer hat er auch mal einen Doppelpass gespielt, wenn Beckenbauer offensiv wurde. Die beiden haben sich blind verstanden.

Müllers lange bestehender Rekord aus der Saison 1971/72, als er 40 Treffer erzielte, schien ewig zu halten. Hätten Sie bis zur letzten Saison, als Robert Lewandowski sogar 41 Tore gelangen, geglaubt, dass Müllers Bestmarke überhaupt noch geknackt werden kann? Ich weiß nicht, ob Lewandowski einen Freibrief hat. Es ist ja nicht erst seit dieser besagten Saison bekannt, dass er seine Tore macht – trotzdem kriegen den die gegnerischen Verteidiger nicht in den Griff. Ich verstehe das eigentlich nicht, aber vor ihm muss man den Hut ziehen. In der heutigen Zeit wird ein ganz anderer Fußball gespielt, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Es ist eine gewaltige Leistung, auf diese Quote zu kommen, weil alles schneller geworden ist. Auch das Material ist besser geworden: Die Bälle oder die Schuhe sind von ganz anderer Qualität.

Hinter dem späteren Matchwinner Jürgen Sparwasser (vorn) laufen die Torjäger Gerd Müller (Nr. 13) und Hans-Jürgen Kreische am 22. Juni 1974 ins Hamburger Volksparkstadion ein. Die DDR-Auswahl siegte mit 1:0. © imago images

Gerd Müller ist 1974 nach der WM, die er im Finale mit seinem Siegtor zum 2:1 gegen die Niederlande entschied, aus der Nationalelf zurückgetreten, weil er dagegen protestierte, dass Funktionäre ihre Frauen zum Bankett mitbringen durften, die Spielerfrauen aber draußen bleiben mussten. Hat Ihnen diese Konsequenz imponiert? Anzeige Nein. Das muss jeder für sich entscheiden. Dass das der Hauptgrund war, das bezweifle ich, aber es zeigt aber auch, dass Müller Haltung hatte, seine Meinung vertreten hat und das bis in letzte Konsequenz. Er war kein Wackelfritze.