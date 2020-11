Dynamo Dresdens Julius Kade startet neu durch

Dresden. Ein Jahr lang hatte Julius Kade kein Pflichtspiel mehr bestritten, beim Bundesligisten Union Berlin lediglich Freundschaftsspiele wie beim Baltic Sea Cup absolviert. So wechselte der 21-Jährige im Sommer fast folgerichtig zu Dynamo Dresden, um wieder mehr Spielzeit zu erobern und seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. In die Startelf des Zweitliga-Absteigers schaffte es der gebürtige Berliner mit sächsischen Eltern zwar nicht auf Anhieb, zuletzt spielte er dann aber doch zweimal im zentralen Mittelfeld durch. Am vergangenen Sonnabend bot er beim 3:0 gegen den SV Meppen erneut eine starke Leistung und schoss am Ende auch noch sein erstes Profitor. Dementsprechend geht es ihm aktuell blendend.

Erstes Profitor weckt Emotionen

„Das war ein super Gefühl, dass wir gewonnen haben und dass das auch noch mit meinem ersten Tor gekrönt wurde. Ich habe mich sehr gefreut“, erklärt der ehemalige U19-Nationalspieler, der bei Hertha BSC ausgebildet wurde und 2019 zu den „Eisernen“ wechselte. Dort konnte der technisch-versierte, 1,82 Meter große Mittelfeldspieler seine Qualitäten im Wettstreit mit vielen erfahrenen Kickern kaum zeigen, umso mehr hat sich der Wechsel nach Dresden für ihn schon jetzt gelohnt. Mit dem erfahrenen Yannick Stark auf der Doppelsechs kam Kade auch gegen Meppen gut klar: „Wir haben es oft so gemacht, dass er sich in die Dreierkette hat fallen lassen und ich ein bisschen weiter vorne war.“ Dass er seinen Offensivdrang besonders ausleben sollte, war aber nicht die spezielle Ansage von Trainer Markus Kauczinski gewesen: „Unser Ziel war generell, zu gewinnen und Tore zu machen – so hat sich ergeben, dass wir gut nach vorne gespielt haben.“

Dynamo Dresden findet in die Erfolgsspur zurück: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Markus Kauczinski deutlich mit 3:0 gegen den SV Meppen.

Gleich mehrfach hielt Kade selbst auf das Tor der Meppener, ließ sich von Fehlversuchen nicht abhalten, es immer wieder zu probieren: „Wenn man nicht schießt, kann man auch nicht treffen. Deswegen habe ich es probiert, wenn ich Platz hatte. Dann war es natürlich super, dass der Ball in der letzten Minute noch reingegangen ist. Das war auch eine super Vorlage von Agy (Agyemang Diawusie/d. Red.).“ Entschlossen hatte Kade den frisch Eingewechselten aber auch auf sich aufmerksam gemacht: „Ich habe gerufen, und er hat im Augenwinkel gesehen, dass ich den Laufweg gehe. Dann hat sich auch Chris (Christoph Daferner/d. Red.) angeboten und Meppens Spieler haben ein bisschen mehr auf ihn geachtet, gedacht, dass Agy auf Chris spielt. Da bin ich im Rücken weggelaufen, das hat Agy gesehen und mich gut angespielt.“

Der Schuss ins Glück: Julius Kade (vorn rechts) erzielt gegen Meppens Keeper Eric Domaschke den 3:0-Endstand für Dynamo. © Steffen Manig

Trainer Kauczinski geizte nach dem Spiel nicht mit Lob für Kade und verwies auch auf dessen gutes Spiel in Ingolstadt (0:1), wo der auch Unterzahl gut agiert hatte: „Er ist ein mutiger Spieler in den engen Räumen, will immer den Ball haben, ist immer im Spiel, hat kaum eine Szene, wo er abschaltet.“ Auch ohne das Tor habe er gegen Meppen wieder eine tolle Leistung abgeliefert und sich weiter empfohlen, so Kauczinski: „Ich freue mich, dass er immer besser in Fahrt kommt – er kam ja auch aus einem Jahr bei Union, wo er wenig gespielt hat. Da ist es nicht unüblich, dass man ein bisschen Rhythmus braucht.“

Kade verdrängt Will aus Startelf

Auf der Doppelsechs, wo er nun Paul Will aus der Startelf verdrängt hat, fühlt sich Kade auch sehr wohl, wenngleich er eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler ist. „Ich mag die Position, da hat man das Spiel noch mehr vor sich. Die habe ich auch bei Hertha in der U23 schon gespielt, obwohl ich auch öfter weiter vorn gespielt habe.“

Dass es bei Hertha nicht mehr weiterging, obwohl Kade unter Ex-Trainer Pal Dardai schon 2017 mal einen Bundesliga-Kurzeinsatz gegen Gladbach (0:1) und auch ein paar Minuten in der Europa League gegen Östersund (1:1) absolviert hatte, lag an einer schweren Verletzung im Oktober 2018, als er beim U23-Spiel der Hertha gegen Halberstadt umknickte. Ein Syndesmosebandriss und ein Knöchelbruch waren die Folge und warfen das aufstrebende Talent zurück.

Zwar war Kade nur fünf Monate raus, die Behandlung im Unfall-Krankenhaus Marzahn bestens, aber dann ging es wegen der vermeintlich besseren sportlichen Perspektive erneut rüber in den Ostteil der Stadt. In Köpenick bei Union reiften aber leider nicht alle Träume, das Fehlen einer U23 bremste den frisch Genesenen erneut aus, der Schritt in die Bundesliga war einfach noch zu groß. „Der Wettkampf hat mir gefehlt“, sagt er heute ganz klar. Nichtsdestotrotz sei das Jahr bei Union kein verlorenes gewesen, er habe dort „auf höchstem Niveau“ trainieren können.

Familienanschluss in Sachsen

Als im vergangenen Sommer dann die Anfrage aus Dresden kam, musste er jedoch nicht lange überlegen. Dafür gab es gute Gründe – nicht nur die Vorgeschichte, Dynamos Status als großer Traditionsverein und die Vertragslaufzeit von drei Jahren samt Rückholoption für die Unioner: „Meine Großeltern mütterlicherseits sind ansässig hier. Meine Oma wohnt in Dresden, mein Opa arbeitet hier. Und meine anderen Großeltern wohnen in der Oberlausitz in Oppach. Deswegen bin ich öfter in Dresden gewesen, hatte schon Kontakt zu Dynamo und auch in der Jugend gegen Dynamo gespielt. Deshalb kannte ich den Verein und mag ihn auch. So ist es mir relativ leicht gefallen, mich für Dynamo zu entscheiden.“ Die Vorteile des Familienanschlusses vor Ort weiß Kade natürlich sehr zu schätzen: „Meine Oma kocht manchmal was für mich, da habe ich was Anständiges zu essen.“ Ihre Schnitzel und Klöße mag er besonders.