Dynamo Dresdens Kapitän Mai fordert Galligkeit und Siegeswillen gegen Kaiserslautern

Dresden. Die Kür ist erst einmal erledigt, die Pflicht ruft! An diesem Freitag ab 17.45 Uhr (MagentaSport + ARD live) interessiert der 4:1-Galaauftritt der neuen Dynamo-Mannschaft im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV niemanden mehr, zum Drittliga-Punktspielstart beim 1. FC Kaiserslautern müssen sich die Dresdner in Form von drei Punkten frische Meriten erwerben. SGD-Trainer Markus Kauczinski erklärte vorab: „Der Pokal ist erst wieder interessant im Dezember, jetzt startet der Wettbewerb, der für uns am wichtigsten ist.“

So sehr der Montag bei vielen Fans derzeit noch in berauschender Erinnerung ist, so schnell würden die Glücksgefühle bei einer Niederlage auf dem Betzenberg wieder verschwinden. Dynamo, von 16 der 20 Drittliga-Trainer zum Aufstiegskandidaten Nummer eins gekürt, muss in dieser Saison mit der Favoritenrolle leben – in Kaiserslautern nach der Demontage des HSV erst recht. Kapitän Sebastian Mai weiß das, doch der Neuzugang vom Halleschen FC kann damit gut leben: „Unsere Brust ist sehr breit.“ Der 26-Jahre alte Dresdner weiß aber, dass in der Pfalz eine ähnliche Kraftanstrengung wie die gegen Hamburg notwendig sein wird, um die ersten drei Punkte einzufahren: „Wir sollten versuchen, die Emotionen, die wir im letzten Spiel hatten, die Galligkeit und diesen Siegeswillen ins nächste Spiel zu importieren.“

Sebastian Mai über sein erstes Punktspiel mit Dynamo Dresden

Dass die finanziell stark angeschlagenen Lauterer im Sommer wichtige Offensivkräfte abgegeben haben, verleitet Dynamo-Coach Markus Kauczinski auch nicht zu Übermut. Er sieht die in der vergangenen Saison auf Platz zehn eingekommenen Roten Teufel durchaus als starken Gegner an, obwohl Timmy Thiele (jetzt Viktoria Köln), Christian Kühlwetter und Florian Pick (beide zum 1. FC Heidenheim) den Ex-Bundesligisten verlassen haben: „Nominell sind sie immer noch gut besetzt, mit Marvin Pourié haben sie den Top-Torschützen von vor zwei Jahren vom KSC geholt, der immer in der Lage ist, gefährlich zu werden. Sie haben auch noch eine Reihe anderer guter Akteure in ihren Reihen.“ Wie gut die Truppe von Trainer Boris Schommers aber wirklich ist, könne man jetzt noch nicht sagen: „Das muss man auf Strecke sehen“, so Kauczinski.

Drei Punkte holen

Dass gerade Pick (letztes Jahr 13 Treffer und 11 Vorlagen) die Pfälzer verlassen hat, das kommt Sebastian Mai entgegen. Denn sein letztes Auswärtsspiel auf dem „Betze“ verlor er vergangene Saison mit dem HFC mit 0:1 – und unter unglücklichen Umständen: „Wir haben lange ein 0:0 gehalten, dann gab es einen Alleingang von Pick, der das 1:0 gemacht hat. Das war nicht so cool zu verlieren und sollte sich nicht wiederholen.“