Dynamo Dresdens Kapitän Sebastian Mai: „Eine katastrophale Woche“

Dresden. Nur drei von zuletzt 24 möglichen Punkten fuhr Dynamo Dresden ein. In der 2. Bundesliga richtig Fuß zu fassen, entpuppt sich für die Sportgemeinschaft trotz anfänglicher Erfolge als schwieriges Unterfangen. Sinnbildlich dafür steht ihr Kapitän. Sebastian Mai macht sportlich gerade keine einfache Zeit durch. Denn der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison neben Tim Knipping ein Garant für den Aufstieg war, schmort in der aktuellen Spielzeit zumeist auf der Bank. Und das, obwohl Knipping mit einem Kreuzbandriss seit Ende August ausfällt. Anzeige

Sebastian Mai schaffte Wende nicht

Dennoch war für Mai nach dem Aufstieg nur zweimal Platz in der Startelf und beide Partien Mitte September in Heidenheim (1:2) und Darmstadt (0:1) gingen verloren. Sechsmal wurde der 27-Jährige immerhin eingewechselt, dreimal war er im Kader und blieb ohne Einsatz. Und beim Pokal-Aus am vergangenen Mittwoch gegen St. Pauli fehlte er wegen eines Infekts, bereits die ersten beiden Spieltage hatte er aufgrund einer Verletzung verpasst.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 0:1 gegen den SV Sandhausen. Bittere Heimpleite für Dynamo Dresden: Die elbestädter unterlagen im Kellerduell dem SV Sandhausen mit 0:1. ©

„Positiv ist unser Mut, wie wir spielen“

Entsprechend den drei Niederlagen fällt seine Bilanz nach der ernüchternden englischen Woche aus: „Unfassbar ärgerlich, sehr enttäuschend – eine katastrophale Woche!“ Was bei den Schwarz-Gelben aktuell nicht klappt, weiß er: „Bei uns kommen zu wenige Hochkaräter. In der ersten Phase der Saison hatten wir pro Spiel fünf, sechs davon, jetzt nicht mehr“, beschreibt der gebürtige Dresdner das Chancendefizit. Den Pfostentreffer von Luca Herrmann bezeichnet „Basti“ als „Zufallsprodukt“, gibt die Hoffnung aber nicht auf: Die Dynamos seien vorn „momentan eben leider nicht eiskalt, aber ich bin mir sicher, dass das wiederkommt.“

Positiv sei schon jetzt „unser Mut, wie wir Fußball spielen, wie wir versuchen, die Gegner zu beackern. Aber ganz klar negativ ist, wie wir Standards verteidigen. Das müssen wir klar ansprechen, klar verbessern und uns auf die Fahne schreiben“, sagt Sebastian Mai selbstkritisch. Denn auch das Sandhäuser Tor fiel wieder nach einem Eckball. Nun geht es am Freitag auswärts gegen Holstein Kiel.