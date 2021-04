Dynamo Dresdens Kauczinski vor Liga-Endspurt: "Jetzt geht’s erst richtig los"

Dresden. Vier Spiele gegen Spitzenmannschaften der 3. Liga hat Dynamo Dresden zuletzt absolviert. Das Ergebnis ist durchwachsen: Zu Buche stehen ein Sieg gegen Wiesbaden, zwei Unentschieden gegen Rostock und Saarbrücken und die Niederlage gegen 1860 München. Fünf Punkte sind die Ausbeute der Schwarz-Gelben – gerade noch genug, um an der Tabellenspitze zu bleiben, auch wenn Hansa Rostock am Sonnabend mit einem Sieg gegen Magdeburg vorbeiziehen könnte. Anzeige

Nun haben die Schützlinge von Trainer Markus Kauczinski das vermeintlich leichteste Restprogramm aller Aufstiegsaspiranten. Doch auch das will erst mal positiv gestaltet werden. Den Auftakt ins letzte Viertel dieser Saison bildet am Sonntag das Gastspiel beim Tabellenletzten, der SpVgg Unterhaching. „Jetzt geht’s erst richtig los“, sagt der Cheftrainer vorm Saisonendspurt. „Wir müssen kapieren, dass diese Spiele wie gegen Unterhaching die entscheidenden Spiele sein werden.“

Die Rand-Münchner trennten sich am Montag 1:1 von Viktoria Köln. Als Tabellenletzter haben sie acht Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Gegen Dynamo greifen sie schon fast nach dem letzten Strohhalm, werden viel investieren. Kauczinski fordert von seinen Schützlingen: „Wir müssen die Nerven in den Griff kriegen und besser Fußball spielen. Ich bin weit davon entfernt, jetzt hier eine große Krise auszurufen. Wir sind nach wie vor Erster. Das bedeutet, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Wenn wir das kapieren und noch mal zünden, ist alles in Ordnung.“

Wiegers erfolgreich operiert

Worauf kommt es auf der Zielgeraden an? „Woche für Woche seine Leistung abzurufen, dass wir weiter so gut in den Zweikämpfen bleiben, defensiv gut stehen und vorne unser Ding machen“, meint Innenverteidiger Kevin Ehlers. Der erfahrene Yannick Stark vertraut auf die eigene Qualität: „Wir stehen nicht umsonst ganz oben nach 30 Spieltagen. Das ist irgendwo auch eine Auszeichnung. Wenn wir die letzten Spiele so durchziehen, werden wir auch am Ende noch oben stehen.“

Torwart Kevin Broll hat einst bei Großaspach im Abstiegskampf seine Erfahrungen mit engen Saisonfinals gesammelt. „Da hast du auch gegen Topmannschaften gespielt und trotzdem als Tabellensechzehnter noch 1:0 gewonnen. Das gehört dazu, dass man jetzt noch fokussierter sein muss. Vor allem gegen die Hachinger, die rechnen sich auch noch was aus. Dann zählt jeder Grashalm.“ Parallel hofft er auf Schützenhilfe von Magdeburgs Ex-Dynamo Baris Atik gegen die Rostocker: „Ich vertraue ihm voll und ganz, dass der 100 Prozent reinschmeißt ins Spiel. Sein Lauf spricht für sich.“