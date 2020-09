Dynamo Dresdens Kauczinski vor Pokal-Hit gegen HSV: "Wir konzentrieren uns auf den Sport"

Anzeige

Dresden. Selten wurde das erste Pflichtspiel einer neuen Saison in den letzten Jahren bei Dynamo Dresden mit ähnlich großer Spannung erwartet wie der Pokalhit am Montag (18.30 Uhr) gegen den Hamburger SV. Mit einem neuem Sport-Chef und einem runderneuerten Kader inmitten einer Corona-Pandemie verspätet in die neue Spielzeit einer neuen Liga zu starten – so viel Neues auf einen Haufen gab es auch noch nicht.

Spätestens seit der für Außenstehende überraschenden Entlassung des kaufmännischen Geschäftsführers Michael Born am Donnerstag schaut man auch aus anderen Teilen Deutschlands gebannt nach Dresden und fragt sich: Was ist denn da schon wieder bei Dynamo los?

Die Trennung von Born war am Freitagmittag aber nur kurz Thema auf der Pressekonferenz in der neuen Fritzsch-Akademie. Sport-Geschäftsführer Ralf Becker und Trainer Markus Kauczinski wollten sich zur Entscheidung des Aufsichtsrates nicht näher äußern. Becker, der nun bis zur Neubesetzung von Borns Stelle mit dem Finanzexperten Enrico Kabus die Geschäfte weiterführt, hielt sich auf Nachfragen bedeckt.

Der Schwabe erklärte nur, der Aufsichtsrat habe ihn am Donnerstag kurz nach der Entscheidung informiert. Er selbst habe in der kurzen gemeinsamen Zeit mit Born keine Reibereien gehabt: „Grundsätzlich ist es so, dass ich in den zwei Monaten, in denen ich mit Michael zusammengearbeitet habe, einen guten Austausch, eine gute Zusammenarbeit hatte.“ Mehr wolle er dazu nicht sagen, so Becker: „Wir konzentrieren uns auf den Sport, wir haben am Montag ein Spiel.“

Trainer Kauczinski sieht in der Personalie Born auch keine ernsthafte Gefahr für die Vorbereitung der Mannschaft auf die Partie gegen den HSV: „Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Problem macht. Wir sind im Fokus fürs Spiel.“ Der Coach verbreitete stattdessen Optimismus, dass die neu zusammengestellte Mannschaft die erste echte Bewährungsprobe der Saison bestehen könne: „Mein Gefühl ist gut.“

Am meisten freue ihn und die Spieler, dass der scharfe Start vor Zuschauern erfolgen könne: „Da ist es egal, ob 8.000, 10.000, 7.000 oder 400 kommen. Die Zuschauer haben gefehlt, der Fußball ohne sie ist nicht der gleiche. Deswegen freuen wir uns auf die Unterstützung von unseren Leuten. Wir wissen, wie sehr die Fans hier auch fiebern, wieder ins Stadion zu kommen“, sagte Kauczinski, der gegen den HSV auf Justin Löwe (Schulterverletzung) und Kevin Ehlers (Sprunggelenksprobleme) verzichten muss.

Offen ist, ob Marco Hartmann und Paul Will zum Spieltagskader gehören werden. Hartmann meldete sich am Freitag krank, Will hat nach seinem Nasenbeinbruch im Spiel gegen Köge (5:1) noch Trainingsrückstand.

Wie die Startelf der Schwarz-Gelben am Montag aussehen wird, das behielt Kauczinski natürlich für sich. Groß unterscheiden wird sie sich von der Formation beim 1:0 in Lößnitz gegen Aue sicher nicht. Auf den Flügeln sei das Rennen um die Plätze in der ersten Elf aber am spannendsten, so Kauczinski. Elfmeterschießen habe er bisher nicht üben lassen, da fänden sich genügend Schützen, sollte die Entscheidung am Montag erst vom Punkt aus fallen.

