Dynamo Dresdens Kauczinski: "Vorsichtig sein, dass man nicht die Nerven verliert"

Heilbad Heiligenstadt. Dass Dynamo Dresden seit drei Testspielen nicht getroffen hat, macht Markus Kauczinski nicht bange. Der Cheftrainer spricht im Interview am Donnerstag kurz vor der Rückreise aus dem neuntägigen Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt über die Entwicklung seines Teams und zieht eine positive Bilanz. Doch er weiß auch, woran noch zu arbeiten ist.

Wie fällt Ihr Fazit nach dem Vorbereitungscamp im Eichsfeld aus? Markus Kauczinski: Unterm Strich positiv. Ich glaube, dass wir es sehr gut getroffen haben, vom Empfang bis zum letzten Tag, alle waren sehr bemüht, immer für uns da zu sein und uns jeden Wunsch von den Augen abzulesen – gute Bedingungen, man konnte sich wohlfühlen. Mit der Arbeit von den Jungs bin ich zufrieden, sehr engagiert, sehr motiviert, sie haben wirklich Gas gegeben. Das war rundum positiv.

Ist es gelungen, die Mannschaft auch außerhalb des Platzes zusammenzuführen? Das ist immer schwer messbar. Ich glaube, dass es seinen Zweck erfüllt hat, dass es noch mal anders ist als zu Hause, wo man dann nach Hause fährt und auseinandergeht. Hier verbringt man doch mehr Zeit zusammen, auch gerade diese Zeit, die nicht geplant ist, beim Essen, zwischen den Einheiten, am Abend. Die Jungs haben zusammengesessen, Tischtennis zusammen gespielt, haben Zeit miteinander verbracht. Das hat man so zu Hause nicht.

Gibt es schon feste Kaderkonstellationen? Nein, die habe ich nicht. Ich habe eigentlich immer getauscht. Natürlich hat man das Gefühl, dass hinten in der Abwehr schon immer ein Block war, der mehr zusammengespielt habe. Aber beim Rest wurde immer gewürfelt. Hinten war Max (Großer, d. Red.) nicht dabei, „Joni“ (Jonathan Meier, d. Red.) war nicht dabei, da konnte ich nicht so viel wechseln. Natürlich ist es auch so, dass vielleicht der Eine oder Andere da schon die Nase vorn hat. Das ist in der Abwehr vielleicht schon ein bisschen weiter, als es sonst ist.

Was fehlt Ihnen in der Offensive? Ich glaube, man muss jetzt vorsichtig sein, dass man da nicht die Nerven verliert. Man hat natürlich eine Erwartung, wir haben selber an uns Erwartungen. Dann spielt man gegen eine Mannschaft, die drei Jahre zusammenspielt und merkt, man kommt nicht so rein, es läuft nicht so, dann war auch in der Halbzeit Enttäuschung da. Man hat ganz gut gestanden, aber war nach vorne nicht so durchschlagskräftig. Da darf man nicht verkrampfen. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, da war die eine oder andere Situation, wo man zu früh schießt, wo das Timing noch nicht so ist, wo man falsche Entscheidungen trifft.

Das ist ein mannschaftliches Ding, da darf man nicht verkrampfen. Tore schießen macht man zusammen, genauso wie man zusammen verteidigt, das macht auch nicht nur die Abwehr. Man darf auch nicht vergessen, gegen wen wir da gespielt haben. Ich glaube, das war nicht so schlecht, wie es sich vielleicht angefühlt hat. Jetzt gilt es gemeinsam den Fokus darauf zu legen, wie ich gefährlicher werden, die Chancen besser nutzen und Chancen herausspielen kann. Denn wenn ich sie erst mal habe, wie wir es gegen Braunschweig hatten, weiß ich, die gehen irgendwann rein.

Suchen Sie vorne noch nach der richtigen Konstellation? Wir haben da natürlich viele Leute, die auch alle fit waren. In der Abwehr waren zwei Ausfälle schon dabei, die hätte ich sonst auch noch getauscht und gebracht. Wir sind noch an dem Punkt, wo man schaut, das ist dann ein Bisschen umkämpfter. Da waren dann Leistungen dabei, wo mal der eine besser war und dann der andere. Mal war „Agy“ (Agyemang Diawusie, d. Red.) einen Tick besser, mal hat „Sohmi“ gute Aktionen gehabt – und links umgekehrt. Da hat „Pana“ ein gutes Spiel gemacht, Ransford aber auch. Da ist es dann nicht so deutlich, sondern wirklich eng zusammen, auch in der Sturmspitze oder im Mittelfeld, auf der Acht. Da hat Patrick (Weihrauch, d. Red.) ein starkes Spiel gemacht, Sascha (Horvath, d. Red.) dann aber auch. Das ist dann natürlich schon umkämpfter. Aber das muss ja auch so sein, denn letztlich wird man nicht mit elf Leuten erfolgreich sein, sondern man braucht alle. Und dass es jetzt eng ist, ist ja auch irgendwo positiv.

Es gibt auf dem Flügel schnelle Spieler und mit Vlachodimos auch jemanden, der im Eins-gegen-Eins stark ist. War das ein Ziel, über außen gefährlicher zu werden? Ja, deswegen haben wir uns für die Jungs entschieden, die teilweise jünger sind und Perspektive haben wie „Agy“ (Agyemang Diawusie, d. Red.) und Ransford (Königsdörffer, d. Red.) und auch Talent und viel Tempo mitbringen. Mit Pascal Sohm und „Pana“ (Panagiotis Vlachodimos, d. red.) haben wir Jungs, die Erfahrung und vielleicht auch eine andere Art haben, so dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Man wird in unterschiedliche Situationen kommen: vielleicht mal das Spiel machen zu müssen gegen einen tiefstehenden Gegner, mal hat man Raum, so dass man auf alles reagieren kann.

Wie ordnen Sie die Rolle von Luka Stor ein? Er hat das gut gemacht, hat ja auch einmal von Beginn an gespielt. Ich finde, er hat einen Schritt nach vorn gemacht – in dem, wie er sich präsentiert, wie er Dinge annimmt und umsetzt.

Kevin Ehlers verpasst durch den U20-Lehrgang nächste Woche die letzten beiden Testspiele. Ist das für ihn ein Nachteil? Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Luka (Stor, für Slowenien, d. Red.) ist auch mit seinem Land unterwegs, Ransford Königsdörffer ist auf Abruf, da kam bisher noch kein Bescheid, dass er tatsächlich dabei ist. Wir sind froh, dass wir junge Spieler haben, die für ihr Land auflaufen. Dass empfinde ich als Auszeichnung. Dass sie dadurch mal fehlen, ist eben so. Alles hat seinen Preis.

Sie haben neben Ehlers noch zwei weitere starke Innenverteidiger. Wer ist die Nummer vier? Max Großer. Er ist gerade angeschlagen, hat eine Hüftprellung. Aber er hat sich gesteigert. Er hat was Unverwüstliches, macht zwar vielleicht immer noch mal einen Fehler mehr, aber er nimmt es immer an. Er hat Entwicklungsschritte gemacht, auch in seinen Entscheidungen. Den nötigen Willen hat er. Ein interessanter Junge.

Wer von den jungen Spielern ist eine Überraschung? Keiner, ich traue allen was zu. Deswegen haben wir sie ja geholt. Ich finde keinen, der mich enttäuscht. Daher hat mich auch niemand überrascht. Ich erwarte von ihnen genau so viel wie von den anderen – ob das Ransford ist oder „Ehle“, auch Julius Kade ist jung. Wir haben eine junge Garde, die gezeigt hat, dass man sich auf sie verlassen kann. Wenn diese Spieler am Ende besser sind, ist mir egal, ob jung oder alt.

Sebastian Mai hat in Halle auch schon im Sturm gespielt, aber Sie haben das noch nicht ausprobiert. Ist das für Sie generell keine Option? Für gewisse Momente, wo man vorn jemanden braucht, der vielleicht noch mal eine andere Stärke hat, habe ich das im Kopf. Deswegen muss ich das nicht testen. Aber erst mal ist er Innenverteidiger. Wir brauchen ihn da hinten. Er hat das sehr gut gemacht bisher. Aber wir haben noch genug andere Dinge: Wir wollen erst mal eins richtig gut machen, bevor wir fünf Dinge halb können. Deswegen fokussieren wir uns jetzt darauf, eine Mannschaft zu finden, die am besten agiert. Und dann wird sowieso noch einiges passieren. Ich weiß, dass auch andere Spieler noch weitere Dinge können.

Schließen Sie aus, dass sie noch personell nachjustieren? Das schließe ich momentan aus. Wir haben uns für die Jungs entschieden, und das sind ja auch teilweise Spieler, die ihren Rhythmus suchen, vielleicht vorher nicht so viel gespielt haben, die aber Talent haben und gut sind. Dann ist es bei den Stürmern oft so, das habe ich nicht zum ersten Mal, dass sie unter der Möglichkeit am meisten leiden, die dann oftmals auch im Spiel oder in der Woche ein bisschen weniger laufen, die dann viel laufen müssen. Das erlebe ich nicht zum ersten Mal, dass die erst zum Ende in Fahrt kommen. Das ist, glaube ich, normal.

Haben Sie schon die Kapitänsfrage entschieden? Ich wollte alles sacken lassen, wollte mir alles anschauen, wie sich die Jungs verhalten, mir ein Bild davon machen. Was den Mannschaftsrat und den Kapitän angeht, das gehen wir am Sonntag an, wenn wir wieder zusammenkommen.

Werden Sie bestimmen oder wählt die Mannschaft? Die Mannschaft wählt den Mannschaftsart und den Kapitän werde ich bestimmen.

Also wie in Spanien? Nein. Da war es im Grunde das Stimmenverhältnis im Mannschaftsrat. Das wird diesmal anders sein.

Warum lösen Sie das anders als im Winter? Weil die Mannschaft sich noch nicht so gut kennt. Nach drei Wochen gibt es da noch zu viele Unwägbarkeiten.

Was ist da für Sie wichtig? Das Gefühl, dass derjenige der Aufgabe gewachsen ist, Verantwortung zu tragen und der Mannschaft einen gewissen Rückhalt zu geben. Er ist ein Bindeglied zum Trainer. Aber ich hänge das auch nicht zu hoch, denn ich habe mehr wichtige Ansprechpartner als den Kapitän. Jemand, der einem das Gefühl gibt, dann auch in schwierigen Phasen für alle da zu sein.

Die Kommunikation in der Mannschaft wirkt lebendiger als vergangene Saison. Ist das auch Ihr Eindruck? Mit letztem Jahr möchte ich das gar nicht vergleichen. Ich finde, dass die Jungs hier ihrer Verantwortung gerecht werden. Verantwortung übernehmen nicht nur die Älteren, sondern auch die Jungen sind sehr agil, laut, voll dabei und drängen sich auf. Auch sie nehmen diese Verantwortung an, auch in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig, wo eine etwas jüngere Truppe auf dem Platz stand, die weitergeführt hat, was wir wollen.

Worauf legen Sie nächste Woche den Fokus? Auf Abläufe, Timing-Sachen, wann löse ich nach vorne aus, wie kann ich das machen im Spiel nach vorne aus dem Mittelfeld raus, Übergang ins letzte Drittel. Timing-Sachen, ich kann nach vorne spielen, der Stürmer löst sich nach vorne in die Räume, wir spielen nach hinten und umgekehrt, ich spiele nach vorne und der Stürmer kommt kurz. Wir wollen Timing-Sachen besprechen und trainieren, Abläufe, wie das Spiel nach vorne besser füreinander abgestimmt ist.

Welche Rolle spielen dabei die Testspiele? Wir werden am Mittwoch noch ein Testspiel machen, so ist es geplant – aber auch gegen einen guten Gegner. Die Ergebnisse waren für mich nie wichtig, sondern die Verhaltensweisen. Wir werden auch in der Meisterschaft starke Gegner haben, müssen lernen, uns da durchzusetzen. Wir schaffen genug Formen im Training, wo man sich Selbstvertrauen holen kann, wo man schießt und Sachen herausspielt. Ich halte nix davon, zu so einem Zeitpunkt schwächere Gegner zu nehmen. Das macht man am Anfang, das hat diesmal auch wegen Corona nicht so funktioniert. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das auch einordnen können. Ich ordne das auch für die Jungs auch ein, um zu sagen, wir müssen den Fokus darauf legen und uns steigern, aber wir müssen auch die Nerven bewahren und können nicht erwarten, dass wir so weit sind wie eine Mannschaft, die seit drei Jahren zusammenspielt. Das muss man in die richtigen Bahnen lenken.