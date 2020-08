Dynamo Dresdens Kevin Broll bremst Euphorie: Dritte Liga ist "heißes Pflaster"

Dresden. Torhüter Kevin Broll von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden warnt im Vorfeld der neuen Saison vor zu viel Euphorie. Begriffe wie die "Mission Wiederaufstieg" seien ihm zu offensiv formuliert, sagte der 24-Jährige der Sächsischen Zeitung (Donnerstag): "Wir sind als Absteiger sicher einer der Favoriten in der 3. Liga, vom Potenzial dieses Vereins her sowieso. Aber ich gehe es lieber etwas vorsichtiger an, weniger euphorisch."