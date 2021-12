Dynamo Dresdens Königsdörffer nimmt Männels Geschenk an

Aue. Drei Punkte am dritten Advent und das auch noch beim Sachsenderby im Erzgebirge – was kann es für Dynamo Dresden Schöneres geben? Da ist schon Fantasie gefragt, doch die Schwarz-Gelben fingen nicht etwa an darüber zu sinnieren, sie feierten einfach drauflos. Euphorisch hüpften sie am Sonntag nach dem 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim FC Erzgebirge Aue im Kreis und skandierten immer wieder: „Derbysieger, Derbysieger!“ Anzeige

Selbst ein so routinierter Profi wie Chris Löwe wirkte ein wenig ergriffen: „Das ist der schönste Sieg des letzten Jahres, weil wir wissen, was da dranhängt. Wir haben vor zwei Jahren hier eine richtige Reibe gekriegt, deshalb ist es umso schöner, dass wir das Spiel heute gewonnen haben.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden gewinnt das Sachsenderby! Beim FC Erzgebirge Aue sichert sich die Schmidt-Elf einen 1:0-Erfolg. ©

Torwart Kevin Broll war auch weitaus besser gestimmt als nach der peinlichen 1:4-Klatsche im September 2019 an gleicher Stelle. Der Dynamo-Schlussmann freute sich über den Vorstoß auf Tabellenplatz elf und acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz: „Wir haben einen guten Puffer jetzt.“ Der Keeper mahnte zwar, man dürfe jetzt nicht nachlassen, aber der Sieg in Aue müsse schon entsprechend gewürdigt werden: „Jetzt wird mal ein bisschen die Sau rausgelassen!“

Aue mit besseren Torgelegenheiten

Die hätten sicher auch gern die Gastgeber mal aus dem Stall geholt. Sie waren hochmotiviert in dieses Prestigeduell gegangen, wollten es unbedingt gewinnen, um den Anschluss an die Nichtabstiegszone herzustellen. Doch die von Teamchef Marc Hensel – bei zwei Grad plus an der Seitenlinie wie immer in kurzen Hosen – gecoachte Heim-Elf wusste nichts aus besten Chancen zu machen, schlug sich selbst.

Das ging schon in der ersten Halbzeit los, in der sich Aue mehr und die besseren Torgelegenheiten herausarbeitete. Dimitrij Nazarov (5., 16.) konnte Broll aus aussichtsreicher Position nicht überwinden, Antonio Jonjic auch nicht (10.). Und als Tom Baumgart eine von Broll unfreiwillig per Fehlabspiel eingeleitete Chance erhielt, schoss der Auer aus wenigen Metern links neben das Tor (20.).

Dynamo-Trainer Alexander Schmidt gab zu, dass die auf drei Positionen veränderten Auer (u.a. fehlte Ex-Dynamo Sören Gonther wegen einer Corona-Infektion) seine Truppe mit einer neuen Grundformation überrascht hatten. „Da haben wir uns erst darauf einstellen müssen“, so Schmidt, der in seiner Startelf nur Julius Kade gegen Luca Herrmann ausgetauscht hatte. Zwar kam Dynamo dann Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, doch Aues Sportdirektor Pavel Dotchev bemerkte später richtigerweise: „An Torchancen ist nicht viel dabei herausgesprungen.“



„Das ist brutal!“

Die „Veilchen“ warteten dagegen nach Wiederanpfiff schnell mit dem nächsten gefährlichen Abschluss auf, doch Broll parierte gegen Nicolas Kühn (48.). Jan Hochscheidt köpfte nach einer Ecke vorbei (55.) – da hatte Dynamo wieder Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Das aber widerfuhr den Lila-Weißen, als ausgerechnet ihr Kapitän Martin Männel einen Ball vor die Füße von Ransford-Yeboah Königsdörffer spielte. Der nahm das vorweihnachtliche Geschenk an und verwandelte das Zuspiel mit einem Schuss ins lange Eck in die 1:0-Führung (61.). „Das ist Fußball, das ist brutal!“, stöhnte Dotchev später über die alles entscheidende Szene.

63' Ganz wichtiger Treffer von Königsdörffer, der der Sportgemeinschaft durch das Geschenk des Auers Schlussmannes eine Top-Ausgangslage für die letzte halbe Stunde gibt. #AUESGD 0:1 #sgd1953 — SGD-Liveticker (@SGD_Liveticker) 12. Dezember 2021