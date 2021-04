Dynamo Dresdens Königsdörffer positiv auf Corona getestet

Dresden. Mittelfeldspieler Ransford-Yeboah Königsdörffer vom Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden ist am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 19-Jährige habe leichte Symptome und hat sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Dort wird er von Dynamos Mannschaftsärzten intensiv begleitet.

Anzeige