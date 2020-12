Dynamo Dresdens Lehren aus dem Pokal-Aus - Fokus auf den Aufstieg

Dresden. Von der Lehrstunde im DFB-Pokal wollte sich Markus Kauczinski das Weihnachtsfest gewiss nicht verderben lassen. Im Gegenteil. Der Trainer von Dynamo Dresden fand in gewisser Weise sogar Gefallen am deutlichen 0:3 gegen den eine Klasse höher spielenden Fußball-Zweitligisten aus Darmstadt. "Es ist nicht schlimm, zu sehen, dass wir noch einen Weg vor uns haben», sagte der 50-Jährige. Man wolle sich aber auch nicht kaputtreden lassen, "was wir in den letzten Wochen geschafft haben". Anzeige

Darmstadt war spritziger, schneller und reifer

Und das war trotz des Stopp-Schilds im Pokal eine ganze Menge. Acht Spiele nacheinander hat Dynamo in der 3. Liga nicht verloren, ist ziemlich souverän Tabellenführer. Und das hilft auch, um so einen chancenlosen Abend wie jenen am Dienstag zu verdauen. "Ich werde mir über die Feiertage ein paar Mal die Tabelle angucken, um wieder gute Laune zu kommen. Wir können auf das Erreichte stolz sein", sagte der Vize-Kapitän Yannick Stark.

Dynamo kann sich nun auf den Wiederaufstieg konzentrieren, das große Saisonziel. Wobei Kauczinski offen zugab, nichts gegen ein weiteres Bonusspiel gehabt zu haben. "Das hätten wir gern in Kauf genommen. Unser Kopf war ohnehin immer nur beim nächsten Spiel, das wäre kein Problem gewesen", sagte der Trainer. "Aber wir hatten nicht die Klasse dafür."

Darmstadt war körperlich spritziger, geistig schneller und spielerisch reifer. Kurzum: Dresden hat einen Vorgeschmack darauf bekommen, was die Mannschaft bei einem Wiederaufstieg erwartet. Man stecke mitten drin in der Entwicklung, meinte Kauczinski. In jeder Aktion habe man gemerkt, dass Darmstadt ihnen einen Schritt voraus sei.

Transfertätigkeiten nicht auszuschließen

Lob gab es vom Gegner dennoch. Was sicherlich auch an der beeindruckenden Zahl von über 72.000 verkauften Geistertickets lag, die während des Spiels verkündet worden war. "Dresden steht in der 3. Liga nicht umsonst ganz oben. Ich hoffe, dass der Verein in die 2. Liga zurückkehrt", sagte Darmstadts Trainer Markus Anfang. Dresden gehöre einfach nicht in die 3. Liga.

Das hört man an der Elbe gern. Im Kopf hat man aber ganz andere Sachen. So mussten Christoph Daferner und Tim Knipping verletzt ausgewechselt werden. Sie gesellten sich zu den ohnehin schon fehlenden Stammkräften Marco Hartmann, Sebastian Mai, Chris Löwe und Paul Will. Zum Glück geht es erst am 11. Januar bei Türkgücü München weiter, womit den Profis in diesen Zeiten fast schon luxuriöse knapp drei Wochen bleiben, um sich auszukurieren.